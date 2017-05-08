Kadın cezaevinde çocukların tartışmasına gardiyanlar müdahale etti

Edinilen bilgilere göre, saat 21.30 sularında Bozkurt ilçesindeki Açık Kadın Cezaevi'nde 5 çocuk, yetişkinlerin kullandığı alana geçip sigara içmek istedi. Buna izin verilmemesi üzerine, çocuklar etraftaki ampulleri kırıp kendine zarar vermeye başladı. Jandarmanın olmaması nedeniyle ilk müdahaleyi gardiyanlar yaptı. Olay hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek, ayakta tedavi etti. Jandarma ekipleri durumu kontrol altına aldı. Olumsuz bir durumun olması ihtimaline karşı, Denizli Merkezden Çevik Kuvvet ile TOMA aracı ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra olay kontrol altına alındı. Ayakta tedavileri yapılan 11 kişi Kocabaş Kapalı Cezaevine gönderildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı

Öte yandan Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, sosyal medya hesabı üzerinde konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Altıparmak, “Bozkurt Kadın Açık Cezaevinde 15-18 yaşlarındaki 7 kız çocuğun karıştığı kargaşa yetkililerin müdahalesiyle sona ermiştir” ifadelerine yer verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığın açıklaması

Konu hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Çocuk Eğitimevi Müdürlüğü’nde, bugün (07.05.2017 tarihinde) akşam saatlerinde 5 çocuk, yetişkinlerin yaşam alanlarına geçme, sigara kullanma gibi isteklerinin yerine getirilmemesinden dolayı aydınlatma için kullanılan ampülleri sökerek kendilerine ve çevrelerine zarar verici eylemlerde bulunmuşlardır. Dış koruması bulunmayan infaz kurumu ve eğitim evinde görevli personel olaya müdahale ederek gereken tedbirleri almış ve her türlü ihtimali göz önünde bulundurarak sağlık ve güvenlik birimlerine durumu bildirmiştir. İntikal eden sağlık görevlileri mahallinde ayaktan tedavinin yeterli olduğu kanaatine ulaşarak gerekli tedaviyi gerçekleştirmişlerdir. Çardak Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığınca derhal intikal ile tahkikata başlanılmıştır. Ayrıca kurumda görevli psikologlar acilen göreve çağırılmışlardır. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da yakinen takip edilmekte olup tahkikatın sonuçlandırılmasından sonra gerekli olduğunda yeniden açıklama yapılacaktır.”

Medeni Topaloğlu