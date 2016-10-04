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Kadın cinayetinde yasak aşk iddiası

Antalya’da 5 yıllık karısı 27 yaşındaki Fatma Kızılçelik'i öldüren Osman Kızılçelik, mahkemede eşinin olay günü kendisine uzun zamandır arkadaşı olan ve zaman zaman evinde kalan Caner C. ile ilişkisi olduğunu söylediğini iddia ederek, "Hatta uzun süre Caner ile birlikte olduğunu, Caner bizde kaldığı zaman ben uyuduğumda onunla görüştüğünü söyledi. Daha fazla dayanamadım ve elimle eşimin ağzını ve burnunu kapattım" dedi.

Kadın cinayetinde yasak aşk iddiası

04 Ekim 2016 11:40

Caner C. ise iddiaları kabul etmedi. Mahkeme Caner C. ile Fatma Kızılçelik arasında geçen görüşmelerin araştırılması için davayı ileri bir tarihe erteledi. Antalya'da bir giyim mağazasında tezgahtarlık yapan Fatma Kızılçelik, 4 Nisan'da işe gitmeyince arkadaşları telefonla aradı. Genç kadına ulaşamayan iş arkadaşları, durumu yakınlarına bildirdi. Yakınları eve girdiğinde, yatak odasında Fatma Kızılçelik'in cansız bedeniyle karşılaştı. Polis kadının boğazında tırnak ve sıkılma izlerine rastlayınca kendisi de bir mağazada tezgahtar olan eşi Osman Kızılçelik (28) gözaltına alındı. Polis, yaklaşık 5 yıllık evli ve 3 yaşında Beren Su adlı kızları bulunan çiftin, bir yakınının düğün dönüşü yolda tartıştığını belirledi. Osman Kızılçelik'in evde devam eden tartışma sonucu eşinin boğazını sıkarak öldürdüğü, sonrasında ise çalıştığı mağazaya gittiği tespit edildi.

Ömür boyu hapis istemiyle iddianame hazırlandı
Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Osman Kızılçelik hakkında ömür boyu hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Savcılık iddianamesine göre cinayetin kredi çekme nedeniyle işlendiği ileri sürüldü. İddianamede Kızılçelik çiftinin uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı, cinayet gecesi çiftin Fatma Kızılçelik'in annesi Selma Taşkıran'a 4 bin lira kredi çektiği için tartıştığı kaydedildi. İddianamede tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü ve Osman Kızılçelik'in eşi Fatma Kızılçelik'i boğarak öldürdüğü ifade edildi.

İlk kez hakim karşısında
Cinayetin ardından sanık Osman Kızılçelik ve tanıklar ilk defa dün Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkemeye sanık Osman Kızılçelik’in yanı sıra Fatma Kızılçelik'in babası Nasuh Karakuzu, anne Selma Taşkıran ve avukatların yanı sıra 6 tanık katıldı. Mahkemede eşini annesi için çektiği söylenilen 4 bin liralık kredi yüzünden öldürdüğü yönündeki iddiaları yalanlayan Osman Kızılçelik olay günü yaşananları şöyle anlattı: "Fatma ile o gün annesi için çektiği 4 bin TL kredi için tartıştık. Daha sonra bana senden ayrılmak istiyorum. Ben de ortak çocuğumuz olduğunu belirterek buna karşı çıktım. Daha sonra bana uzun zamandır arkadaşım olan ve zaman zaman bizde kalan arkadaşım Caner C.’yi seviyorum dedi. Hatta uzun süre Caner ile birlikte olduğunu, Caner bizde kaldığı zaman ben uyuduğumda onunla görüştüğünü söyledi. Sen ne biçim erkeksin gibi sözler söyledi. Bunları duyduktan sonra gözüm döndü ve daha fazla dinlemek istemedim. Elimle maktulün ağzını ve burnunu kapattım. Bir süre sonra bayıldığını düşünerek kayınvalidemin evine gittim. Daha sonra saat 10.00’da kendisine mesaj attım ama cevap vermedi. Daha sonra kayınvalidemi arayarak eve gidip bakmasını istedim. Daha sonra ben de evin önüne gittim. Ambulansı gördüm ve ölmüş olduğunu anladım. Caner ile Fatma arasında geçen telefon konuşmalarının araştırılmasını talep ediyorum" dedi.

"Biz Fatma ile sürekli SMS yolu haberleşirdik"
Tanık olarak dinlenen Caner C. ise Osman Kılçelik ile yakın arkadaş olduklarını ama sanığın söylediği gibi eşiyle herhangi bir gönül ilişkisinde bulunmadıklarını söyledi. Caner C., mahkeme başkanının sorması üzerine, "Ben hiçbir zaman maktule ile fiziksel olarak yakınlaşmadım. Aramızda hiçbir şekilde bir cinsel ilişki olmamıştır, cinsel anlamda kendisine hiçbir zaman dokunmadım. Biz Fatma ile sürekli SMS yolu haberleşirdik. Bu mesajlarda Fatma’ya günaydın canım şeklinde yazardım. Aynı şekilde o da bana bu şekilde yazardı. Samimiyet olarak gördüğüm canım ve gülüm kelimelerini kullanmış olabilirim. Bu konuşmalarımızı Fatma eşi Osman’dan gizliyordu. Haftada genellikle 2 gün civarında onların evinde kalırdım. Biz Osman ile salonda kalırdık Fatma ise kendi odasında yalnız kalırdı" ifadelerini kaydetti.

"Kızımdan hiçbir zaman bu kişi ile ilişkimiz olduğunu duymadım"
Fatma Kızılçelik’in annesi Selma Taşkıran ise kızının evlilikleri süresince hiçbir huzursuzlukları olmadığını belirterek, "Olay günü damadımın bana telefon açması üzerine kızımın evine gittim baktım. Ben de karyola ile gardırop arasında dizleri bükük şekilde üstünde yorgan varken buldum. Evin içi çok dağınıktı. Tüm çekmeceler, dolap kapakları giysiler, çekyatlar darmadağın vaziyetteydi. Caner’i Osman’ın arkadaşı olarak biliyorum. Kızımdan hiçbir zaman bu kişi ile ilişkimiz olduğunu duymadım. Çevremde de bu yönde bir şey duymadım. Birbirlerini çok seviyorlardı" diye konuştu. Baba Nasuh Karakuzu ise, duruşma sırasında baygınlık geçirmesi üzerine salon dışına çıkarıldı.

Mesaj kayıtları incelenecek
Duruşma eksik evrakların tamamlanması amacı ile ileri bir tarihe ertelendi. Ayrıca mahkeme emanette kayıtlı Fatma Kızılçelik’e ait cep telefonunun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne tevdi edilerek, Caner C. ile arasında geçen ve silinmiş mesajların araştırılmasını istedi. 

Ertuğrul Gün

Etiketler: kadın cinayeti, Yasak aşk cinayeti


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