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Kadın davulcu çaldı, polis ve öğrenciler halay çekti

Adana'da uygulama yapan polis, bir lisenin bahçesinde kadın davulcunun eşliğinde öğrencilerle birlikte halay çekti.

Kadın davulcu çaldı, polis ve öğrenciler halay çekti

09 Aralık 2016 10:04
Kadın davulcu çaldı, polis ve öğrenciler halay çekti - Tıkla İzle

Adana Emniyet Müdürlüğü, vatandaşın huzur ve güvenliği için Süleyman Vahit Caddesi'nde uygulama başlattı. Uygulamaya, aralarında terörle mücadele, uyuşturucuyla mücadele, asayiş, toplum destekli polislik, çevik kuvvet ve özel harekat şube müdürlüğünden de ekiplerinin bulunduğu yaklaşık 350 polis katıldı. 

Polisler cadde boyunca arama yaparak ilerlemeye başladı. Bu arada polisler Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin halk oyunları çalışması olduğunu görünce okulun bahçesine girdi.
Çevik kuvvet ve toplum destekli polisler kadın davulcu ve erkek zurnacının eşliğinde öğrencilerle birlikte halay çekti. Kadın davulcu Nurçin Altıparmak, erkek davulculara taş çıkartan performansıyla hem öğrencileri hem de polisleri coşturdu. Polislerin ayrılmasından sonra öğrenciler Kürtçe şarkılar eşliğinde okul bahçesinde halay çekmeye devam etti.

Bu arada, polis öğrencilere bazı hediyeler de verdi. Özel harekat polisleri de bölgeye hakim damlarda güvenlik önlemi aldı. Uygulama sırasında polisin eli hep tetikteydi. Yapılan uygulamada çok sayıda araç ve iş yerinde arama yapıldı. Çok sayıda şahsa GBT sorgusu yapıldı. Plakasız motosikletlere ise el konuldu. 

Fatih Keçe
 

Etiketler: davulcu


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