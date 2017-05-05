Kadın doktor ile stajyer hemşirenin darp edilme anı kamerada

Edinilen bilgiye göre, olay Birecik Devlet Hastanesinin acil servisinde yaşandı. İddiaya göre, kalp rahatsızlığı şikayetiyle hastaneye başvuran S.K. ve oğlu Ö.K., doktor Y.Y.'nin kendilerine bağırdığını ileri sürerek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın doktor ve stajyer hemşire, Ö.K. ve babası S.K. tarafından darp edildi. Darp edilen sağlık görevlilerinin şikâyeti üzerine Ö.K. ve S.K, tedavinin ardından gözaltına alındı.

Birecik Devlet Hastanesinde görevli doktor Y.Y., olayda psikolojisinin bozulduğunu, hasta ve yakınlarından şikayetçi olduğunu belirterek, göreve başladığından bu yana ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını söyledi.

Güvenlik kamerasında darp anı

Güvenlik kamerasına takılan darp anı görüntülerinde Ö.K.'nin doktor Y.Y. ile tartışmasından kısa süre sonra uzaklaşan doktorun arkasından giderek saldırması ve kayıtların devamında ise sedyede yatan S.K.'nin, oğlunun arkasından giderek sağlık görevlilerini darp etmesi görülüyor.

Bekir Basmacı