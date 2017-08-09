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Kadın doktoru darp eden zanlı adliyede

Samsun’da muayene sırası alamadığı gerekçesiyle kadın doktoru darp ettiği iddia edilen şahıs polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Kadın doktoru darp eden zanlı adliyede

09 Ağustos 2017 11:08

Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Gazi Devlet Hastanesinde dün meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, bir yakınını hastaneye getiren A.K. adı genç, iddiaya göre hastanenin psikiyatri servisine randevusuz gelip daha sonra randevu alamadığı gerekçesiyle hastanenin psikiyatri bölümünde görev yapan Uzm. Dr. Serap Orhan’ın odasına girerek doktoru darp etmişti.

Olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınan A.K., geceyi İlyasköy Polis Merkezinde geçirdi. Sorgusu tamamlanan A.K., "kasten yaralama" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 

Muammer Ay


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