Kadın dolandırıcı yakayı ele verdi

İnegöl’de ikamet eden M.Ü. isimli kadını arayan dolandırıcı, kendisini polis memuru olarak tanıttı. Kadın dolandırıcı, “Kimlik bilgileriniz ve parmak izleriniz FETÖ terör örgütünün eline geçti, bunun için bize elinizdeki para veya ziynet eşyalarını ulaştırmak durumundasınız” diyerek kadını kandırdı. Dolandırıcı kadın, ağına düşürdüğü mağduru İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali önüne çağırdı. Evindeki ziynet eşyaları ile paraları bir poşete koyan M.Ü, terminal önünde buluştuğu kadın dolandırıcıya varını yoğunu teslim etti. Kadının bu zamana kadar biriktirdiği tüm varlığı olan 60 bin lira değerindeki altınları ve paraları alan kadın dolandırıcı yaya olarak uzaklaşıp kayıplara karıştı. Olayın ardından dolandırıldığını anlayan M.Ü. emniyete giderek şikayette bulundu.

Kameralardan tespit edildi

Harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, mağdurenin dolandırıcı ile buluştuğu terminal çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Dolandırıcının Nagihan Ö. olduğunu tespit eden ekipler, şahsı aramaya başladı. Dolandırıcının Bandırma'da bir şahsı daha ağına düşürdüğünü tespit eden ekipler, harekete geçti. Bandırma ilçesinde yakalanan kadın dolandırıcı gözaltına alındı. Mağdurenin teşhis ettiği Nagihan Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Salih Bakıcı