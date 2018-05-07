Kadın dolandırıcılar adliyeye çocuklarıyla sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da geçtiğimiz günlerde Aktaş Mahallesi’nde bir markete çocuklarıyla birlikte girerek süt alan Z.M., D.M. ve E.Z. isimli 3 kadının 'para üstü dolandırıcılığı’ yaptığını fark eden kasiyer, durumu polis ekiplerine bildirdi. Marketin kamera kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit ettiği 3 kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Suçüstü yakalandılar

Bolu’da, yine aynı yöntemle bu kez Sağlık Mahallesi’nde bulunan bir marketten dolandırıcılık yapıldığı ihbarını alan ekipler, olayın gerçekleştiği markete operasyon düzenleyerek 3 kadını yanlarında bulunan çocuklarıyla birlikte gözaltına aldı. Yapılan incelemede suçüstü yakalanan kadınların Z.M., D.M. ve E.Z. olduğu tespit edildi.

Haklarında 10’dan fazla hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan kaydı bulunduğu öğrenilen 3 kadın şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Faruk Çidem

