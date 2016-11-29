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Kadın dolandırıcıyı bulana 10 bin TL ödül

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir kuyumcu kendisine sahte altın vererek dolandıran kadını bulana 10 bin TL ödül verecek.

Kadın dolandırıcıyı bulana 10 bin TL ödül

29 Kasım 2016 16:44

Kahta ilçesi Gazi Mahallesi Recep Tayip Erdoğan Caddesinde kuyumculuk yapan Kadir Avcı’nın iş yerine gelen bir bayan kendi bileziklerini bozdurmak istediğini söyledi. Dolandırıcı kadın, "Hastamız var mecburiyetten satıyoruz, bir miktar nakit paraya ihtiyacımız var, geri kalanını altın verebilirsiniz” dedi. 9 bin TL değerindeki altın bileziği satan kadın, kuyumcuda nakit para olmadığı için 2 bin 500 TL para, 6 bin 500 TL’lik altın aldı. Kuyumcu Kadir Avcı o saatte dükkanda olmadığı için oğlu Semih Avcı altını inceleyerek aldı. Kadir Avcı iş yerine geldiğinde incelediği altının sahte olduğunu ve altın suyuna batırıldığını belirledi. Kuyumcu durumu polise bildirdi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri şahsın bulunması için çalışma başlattı. Yıllardır kuyumculuk yapan Kadir Avcı ise, kendini dolandıran kadını gören ve ihbar eden vatandaşa ödül vereceğini açıkladı. Yaşanan bu olayın kendisinin gururuna dokunduğunu belirten Kadir Avcı, 9 bin TL dolandırıldığını ancak kadını bulana 10 bin TL ödül vereceğini kaydetti.

Avcı, “Ben altını kesip incelemeyene kadar sahte olduğunu anlamadım. Diğer meslektaşlarım benim düştüğüm hataya düşmesin. Bu kadını gören kişilerin ihbar etmelerini istiyorum. Bu kadını gören ve yakalatan vatandaşa 10 bin TL ödül vereceğim” dedi.
 

Etiketler: Adıyaman, Kahta


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