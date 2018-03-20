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Kadın emlakçıdan 5 gündür haber alınamıyor

Yalova’da ve Çanakkale’de emlakçılık yapan Güler Kalaycı sırra kadem bastı. Ailesi, 5 gündür haber alınamayan emlakçının hayatından endişe ediyor.

Kadın emlakçıdan 5 gündür haber alınamıyor

20 Mart 2018 13:15
Kadın emlakçıdan 5 gündür haber alınamıyor - Tıkla İzle

Yalova’da ve Çanakkale’de emlak işiyle uğraşan 48 yaşındaki Gülay Kalaycı, 5 gün önce 2 çocuğunu ablası Fatma Mehmetçik’e bıraktıktan sonra sırra kadem bastı. Bir daha kendisinden haber alınamayan kadının hayatından endişe eden ablası savcılığa kayıp başvurusunda bulundu. Emlakçı kadının telefonuna ulaşılamadığı dile getiriliyor.

Kalaycı kısa bir süre önce Biga ilçesinde darp edilmiş ve silahlı saldırıya uğramıştı. Dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Güler Kalaycı hakkında Yalova adliyesinde herhangi bir dolandırıcılık başvurusu bulunmuyor. Aile basına konuşmak istemediklerini dile getirirken, Gülay Kalaycı'nın iş yerinde de sessizlik hakim.  

Saim Çotuk

Etiketler: kadın emlakçı, Yalova

 

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