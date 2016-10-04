Ürdün’de düzenlenen FIFA Kadınlar U17 Dünya Kupası B grubu maçında Venezuela ile Kamerun karşılaştı. Maçın ilk yarısı Deyna Castellanos’un 23. dakikada frikikten attığı golle 1-0 Venezuela üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Alexandra Takounda Engolo Kamerun’un beraberlik golünü kaydetti. Maç bu şekilde bitecek derken, sahneye yeniden Deyna Castellanos çıktı ve futbol sahalarında ender rastlanan bir gole imza attı. Castellanos, santradan attığı golle 90+4’te takımına galibiyeti getiren isim oldu.