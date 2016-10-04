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Kadın futbolcu santradan gol attı

FIFA Kadınlar U17 Dünya Kupası’nda, Venezuela forması giyen Deyna Castellanos, 90+4’te santradan attığı golle takımını galibiyete taşıdı.

Kadın futbolcu santradan gol attı

04 Ekim 2016 11:35
Kadın futbolcu santradan gol attı - Tıkla İzle

Ürdün’de düzenlenen FIFA Kadınlar U17 Dünya Kupası B grubu maçında Venezuela ile Kamerun karşılaştı. Maçın ilk yarısı Deyna Castellanos’un 23. dakikada frikikten attığı golle 1-0 Venezuela üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Alexandra Takounda Engolo Kamerun’un beraberlik golünü kaydetti. Maç bu şekilde bitecek derken, sahneye yeniden Deyna Castellanos çıktı ve futbol sahalarında ender rastlanan bir gole imza attı. Castellanos, santradan attığı golle 90+4’te takımına galibiyeti getiren isim oldu.


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