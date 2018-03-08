Kadın haberlerinin medya raporu açıklandı!

8 Mart dünyanın her yerinde tüm kadınlara ithafen “Dünya Kadınlar Günü” olarak kutlanıyor. Bu önemli gün, çeşitli kutlama etkinliklerinin yanı sıra miting ve eylemlerle bazı kadınların seslerini duyurmak için bir araya geldiği organizasyonlar olarak da karşımıza çıkıyor. Medya Takip Merkezi’nin etkinlik takvimi servisinden edindiği bilgiye göre 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili Türkiye’de yaklaşık 80 etkinliğin planlandığı görüldü. Türkiye genelinde 23 ilde etkinlik planlanırken, 80 etkinlikten 37’si İstanbul’da yapılacak. Etkinlik içeriğinde ise söyleşi, sergi, eylem, yürüyüş, forum/panel, konser, gösteri, basın toplantısı, konferans gibi birçok türde programlar düzenleniyor.

TÜRKİYE NÜFUSUNUN YÜZDE 49.8’İNİ KADIN NÜFUS OLUŞTURDU

Geçtiğimiz gün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), istatistiklerle kadın konulu raporunu açıkladı. TÜİK’ten derlenen bilgilere göre Türkiye’de 2017 yılında erkek nüfus 40 milyon 535 bin 135 kişi olurken, kadın nüfusunun ise 40 milyon 275 bin 390 kişi olduğu bilgisine ulaşıldı.

KADININ EĞİTİM SEVİYESİ YÜKSELDİKÇE İŞGÜCÜNE KATILIMI ARTIYOR

Aynı rapordan elde edilen bilgilerde, Türkiye’de eğitim durumuna göre işgücüne katılım oranı incelendiğinde, kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe işgücüne katılımın daha fazla olduğu görüldü. Genel çerçevede ise 40 milyondan fazla kadın nüfusunun olduğu Türkiye’de, 20 milyondan fazla kadının iş gücüne dahil olmadığı belirlendi.

2017 YILINDA KADINLARLA İLGİLİ MEDYAYA 489 BİN 95 HABER YANSIDI

MTM’nin kadın haberleri ile ilgili medyada yapmış olduğu incelemeye göre, 2017 yılı boyunca medyada yazılı basın, görsel basın ve internet medyasında toplamda kadın konulu 489 bin 95 haber yer aldı. Bu haberlerden 118 bin 429’u yazılı basın, 16 bin 31’i görsel basın, 354 bin 635’i ise internet medyasında yansıma buldu. 2017 yılında Ocak - Şubat aylarında medyada yer alan kadın haberler sayısı 72 bin 317 iken 2018 yılının aynı döneminde bu sayı 43 bin 618 olarak belirlendi. Diğer bir deyişle 2018 yılının ilk iki ayında toplam kadın haber yansımalarının, 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 17 oranında düştüğü tespit edildi.

SOSYAL MEDYADA BİR HAFTADA YAKLAŞIK 400 BİN İLETİ PAYLAŞILDI

Medya Takip Merkezi’nin sosyal medya izleme ve ölçme uygulaması DigiLUP, 8 Mart Dünya Kadınlar günü ile ilgili 1 - 7 Mart 2018 tarihleri arasından sosyal medyada paylaşılan ileti sayısını ölçümledi. Bu ölçümlemeye göre 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne yönelik son bir haftada yaklaşık 400 bin ileti paylaşıldı