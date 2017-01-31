TÜİK, Türkiye’nin illere göre kadın-erkek haritasını çıkardı. TÜİK Diyarbakır Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Türkiye’de 2014 yılında kadın nüfusunun fazla olduğu il sayısı 37’den 2015 yılında 39’a çıkmıştı. Bu sayı 2016 yılında 35’e geriledi. Erkek nüfusunun fazla olduğu il sayısı ise 2014 yılında 44 iken, 2015 yılında 42’ye gerilemişti. Bu sayı 2016 yılında 46’ya yükseldi. Kadın nüfusunun fazla olduğu illerin başında yüzde 50,62 ile Zonguldak geldi. Tunceli ise yüzde 54,94 ile erkek nüfus oranının en fazla olduğu il olarak belirlendi.

Kadın hakimiyetindeki kentler

Kadın nüfus oranının yüzde 50,62 ile en fazla olduğu Zonguldak’ı, yüzde 50,60 ile Trabzon ve Nevşehir takip ediyor. Kadın nüfus oranının fazla olduğu diğer iller ve oranları şöyle: "Samsun 50,56, Bartın 50,55, Kütahya 50,5, Amasya 50,5, Bolu 50,49, Çorum 50,44, Giresun 50,41, Sinop 50,4, Afyonkarahisar 50,39, Ankara 50,37, Tokat 50,34, Konya 50,32, Karaman 50,27, Aksaray 50,25, Denizli 50,24, Elazığ 50,24, Rize 50,24, Burdur 50,24, Isparta 50,22, Sivas 50,2, İzmir 50,17, Malatya 50,14, Kastamonu 50,12, Aydın 50,11, Balıkesir 50,1, Eskişehir 50,1, Yalova 50,09, Mersin 50,08, Kırşehir 50,08, Niğde 50,05, Çankırı 50,04, Uşak 50,03".

Erkeklerde Tunceli ilk sırada

Erkek nüfus oranında ise yüzde 54,94 oranıyla ilk sırada yer alan Tunceli’yi yüzde 53,20 ile Hakkari, yüzde 52,31 ile de Bilecik izliyor. Erkek nüfus oranının fazla olduğu diğer iller ve oranları şöyle:

"Şırnak 51,96, Kars 51,94, Bitlis 51,9, Ağrı 51,89, Ardahan 51,75, Siirt 51,59, Iğdır 51,38, Tekirdağ 51,38, Bayburt 51,23, Van 51,05, Bingöl 51,04, Muş 50,97, Kırklareli 50,93, Muğla 50,92, Gümüşhane 50,9, Kahramanmaraş 50,85, Edirne 50,72, Kocaeli 50,64, Osmaniye 50,61, Gaziantep 50,6, Erzincan 50,47, Çanakkale 50,46, Antalya 50,46, Diyarbakır 50,45, Adıyaman 50,4, Kırıkkale 50,39, Karabük 50,38, Batman 50,35, Şanlıurfa 50,34, Artvin 50,33, Kilis 50,31, Mardin 50,3, Sakarya 50,25, Hatay 50,21, Manisa 50,19, Düzce 50,16, İstanbul 50,15, Ordu 50,13, Kayseri 50,13, Bursa 50,12, Yozgat 50,02, Erzurum 50,02, Adana 50,02".

Servan Alacabey