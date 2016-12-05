Beşiktaş Belediyesi tarafından 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nde kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 82’inci yıl dönümü sebebiyle Akatlar Kültür Merkezi’nde “Kadın Hakları” paneli düzenlendi. Panele, CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi, Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Karayağız, Atatürk’ün akrabası, yazar Selin Söğütlügil, Beşiktaş Belediyesi kadın çalışanları, ilçe muhtarları, siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileriyle birlikte çok sayıda kadın katıldı. Panel, İstiklal Marşı’nın okunması ve bir dakikalık saygı duruşu ile başlarken protokol konuşmalarıyla devam etti. Panelde konuşan Başkan Hazinedar, kadınların toplum hayatındaki yeri ve önemine dikkat çekti.

“Kadın yöneticilere en çok yer veren yerel yönetimiz”

Panele katılım gösteren tüm kadınlara teşekkür eden Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, “ Bu panele, modern Türkiye’nin Atatürk’ün Türkiye’sinin bir evladı olarak ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyorum. Bizler bir şeyle daha gurur duyuyoruz. Türkiye’nin öncüsü Beşiktaş’ta belediye olarak kadın yöneticilere en çok yer veren yerel yönetimiz. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 82’inci yıl dönümünde panelimizde bizlerle düşüncelerini paylaşacak olan tüm katılımcılara da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Kadın, erkek eşitliğinin sosyal ve siyasal hayatta tam ve koşulsuz gerçekleştiği bir geleceği birlikte inşa ederek bugün Türkiye’de yaşadığımız tüm olumsuzlukların ortadan kalmasını diliyorum” dedi.

“Onun kadınları olmaktan çok büyük kıvanç duyuyoruz”

Panele katılmaktan ötürü çok mutlu ve onurlu olduğunu ifade eden Atatürk’ün akrabası, yazar Selin Söğütlügil, “Dünya tarihine baktığımızda Türk kadınlarına sağlanan bu öncelikli hak ve ayrıcalığın mahiyetini her geçen sene daha yüksek bir bilinçle algılamaktayız. Bir Türk kadını olarak öncelikle bu armağanı bize veren büyük liderin o yüce ruhun bizim liderimiz olmasından büyük onur duyuyorum. Ve bence bizde onun kadınları olmaktan çok büyük kıvanç duyuyoruz” diye konuştu.

“Böyle bir etkinliğe katıldığım için çok mutluyum”

Kadın Haklarını Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğinin çok anlamlı olduğunu dile getiren Hatice Yazıcıoğlu, “Seçme ve seçilme hakkını diğer Avrupa ülkelerinden önce almamız çok önemli. Bunu her sene 5 Aralık’ta insanlara defalarca haykırmamız bakımından bu etkinliği önemli buluyorum. Kadın olmayınca dünyanın düzeni gerçekten çok kötü oluyor, ben böyle bir etkinliğe katıldığım için çok mutluyum” şeklinde konuştu.

“Etkinliğimiz çok güzel geçiyor”

Birçok kadını buluşturan etkinliğin eğitici bulduğunu belirten Aysel Özerol, “ Bu gün kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilişinin 82’inci yıl dönümü ve bu günü kutlamak amacıyla burada bütün İstanbul kadınları toplandık. Güzel bir gün, etkinliğimiz çok güzel geçiyor, donanımlı, mutluyuz. Seçme seçilme hakkı, Avrupa’dan ve bütün dünyadan önce Türkiye’de Türk kadınlarına verildi” ifadelerini kullandı.

Gazeteci, Miyase İlknur’un moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Türk kadınının geçmişten günümüze toplumdaki yeri ve hakları konuşuldu. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği panel, konuşmacıların kadın haklarını anlatan sunumlarının ardından sona erdi.