Kadın işçilerin 1 Mayıs pikniği havadan görüntülendi

Esenyurt Belediyesi, iş arayan vatandaşlara kolaylık sağlamak adına kurduğu Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM) ile istihdama kazandırdığı kadın işçileri piknikte buluşturdu. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Silivri Danamandıra Köyü Tabiat Parkında düzenlenen piknik renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte doyasıya eğlenen kadınlar çeşitli oyunlarla da ödülleri kazanmaya çalıştı.

“Biz aracı olunca daha kolay oluyor”

Pikniğe Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu da katıldı. Kürsüde pikniğe katılan kadınlara seslenen Başkan Kadıoğlu, ESBİM ile işsizliğe büyük oranda çare bulduklarını ifade etti. Kadınların istihdama kazandırılmalarının öneminden de bahseden Kadıoğlu, “Şu an çok fazla eleman aranıyor. Biz aracı olduğumuz için daha kolay oluyor bu işler. Bunu yaptığımız en hayırlı işlerden biri olarak düşünüyorum. Çünkü insanı yaşat ki devlet yaşasın. Görüşümüz budur. Bizi sevseler de sevmeseler de, bize oy verseler de vermeseler de bizim hiç umurumuzda değil. Biz Allah rızası için yapıyoruz.” dedi.

Başkan türkü seslendirdi

Kürsüye daha sonra ESBİM tarafından işe yerleştirilmiş olan kadınlar çıktı. 1 Mayıs’ın bu yıl kendileri için daha da anlam kazandığını belirten kadınlar ESBİM’i kurduğu için Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’na teşekkürlerini iletti. Konuşmaların ardından pikniğe katılan kadınlar çeşitli oyunlarla keyifli anlar yaşadı. Çuval yarışı, yoğurtta altın arama gibi oyunlara katılan kadınlar gönüllerince eğlendi. Başkan Kadıoğlu ayrıca mikrofonu eline alarak bir türkü seslendirdi.

İki yıl içinde 17,500 vatandaşı istihdam eden ESBİM, kadının çalışma hayatında daha fazla yer alması için yaptığı mülakatlarla Esenyurtlu 5 bin kadının çeşitli iş kollarında istihdam edilmesini sağladı.

Serdal Altıntepe