Kadın işçinin 5 yıldızlı otel önünde kanlı eylemi

Yüzlerce turistin gözü önünde yaklaşık 2 saat boyunca direnen ve boğazından kanlar akan kadını araçların arkasından sürünerek gelen polis etkisiz hale getirdi. Kadın hastaneye götürülürken de kendine zarar vermemesi için sedyeye kelepçeledi.

Antalya’nın Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi’nde bulunan 5 yıldızlı otelde 4 ay çalıştıktan sonra gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını, maaşının ödenmediğini ve otel yetkilileri tarafından dövüldüğünü ileri süren 4 çocuk annesi Hatice D. (44), akşam saatlerinde otelin kapısına gelerek kırık şişe parçasını boğazına dayadı. Kadın, "8 ay önce eşimi kaybettim, 4 çocuğumla ortada kalmış bin insanım. Maaş alacağım ödenmezse kendimi öldüreceğim" diye bağırdı.

Kızıyla aynı gün işten çıkarılmış

Otel girişinde park halinde olan otomobillerin arasında durarak kimseyi yanına yaklaştırmayan Hatice D., otelde 4 ay mutfakta soğuk şefi olarak çalıştığını söyleyerek kızının da aynı otelde çalıştığını ve sigortasının yapılmadığını iddia etti. Kadın, kızının bin 800, kendisinin 2 bin 400 TL maaşla çalıştıklarını, 6 Ağustos Pazar günü birlikte işten çıkarıldıklarını, kızının bir ay 10 günlük, kendisinin bin TL alacağı kaldığını ileri sürdü. İki gün önce otel mutfağına girerek benzer bir eylem yaptığını ve karakolda maaş alacağının bir bölümünün patronu tarafından ödendiğini söyleyen Hatice D., alacağının tamamı ödenmeden gitmeyeceğini ifade etti.

Kadının kendine zarar vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve 112 acil servis ambulansı sevk edildi.

Otel yetkilileri, sağlık görevlileri ve polisin yanına yaklaşma girişimleri sırasında elindeki şişe kırığı ile kendisini boynundan yaralayan Hatice D. kanlar içinde kaldı. Olayı izlemeye çalışan otel müşterileri görevliler tarafından uzaklaştırılırken, kadının sesinin duyulmaması için animasyon gösterisinin sesi yükseltildi.

Polis sürünerek gitti ve kadının elindeki şişe parçasını aldı

Kadını ikna etmeyi başaramayan polis ekibi, kadının bulunduğu bölgenin çevresine olay yeri şeridi çekti. Kadını etkisiz hale getirmek için 3 yönden harekete geçen polislerden ikisi ayakta durup dikkati üzerlerine toplarken, otomobillerin arasından sürünerek gelen bir polis Hatice D.'ye arkadan sarılınca diğer polisler de harekete geçti. Güçlükle zapt edilen ve elinden şişe kırığı alınan Hatice D., ambulansa alındı.

Polislere 'bana kötülük yapıyorsunuz' diye bağırdı

Polislere "Patrona iyilik yapıyorsunuz, bana kötülük yapıyorsunuz. Hiç mi Allah korkusu yok sizde? Bu adam vermeyecek, vermeyecek bu adam benim maaşımı. İnanmıyorsunuz ben deli değilim. Deli değilim ben, vermeyecek güzel kardeşim, vermeyecek beni yine kandıracaklar ve gönderecekler. İfade alacaklar. Vermeyecek benim paramı" diye bağırdı. Kadın, daha sonra sedyeye kelepçelenerek Kemer Devlet Hastanesi Acil Servisine, oradan da ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Hatice D.'nin eylemini gören bazı tatilciler, duruma tepki gösterdi. Kiriş’te tatil yaptığını söyleyen Ramazan Kaymaz, "Bu kadının hakkını neden vermiyorlar. Herkesin veriyorlar bir tek bu kadının vermiyorlar. Böyle adaletsizlik olur mu? Böyle işletmecilik olur mu?" dedi.

Hanım Türk