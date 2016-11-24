Turgutreis Mahallesi'nde yat acentesi bulunan ve kaptanlık yapan 48 yaşındaki Hafize Özer 'İzmir'e gidiyorum' diyerek ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Özer’in abisi Güven Özen telefonla ulaşamadığı kardeşi için emniyet güçlerini harekete geçirdi. Kadın kaptan Özer, erkek arkadaşıyla birlikte yaşadığı evinden en son 19 Kasım Cumartesi günü ayrıldığı ve aynı gün içerisinde telefonla yakınlarıyla görüştü. O günden beri kendisinden haber alamayan yakınları Jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri Özer’i bulmak için seferber oldu.

Hafize Müjde Özer'in kardeşi Güven Özer ablasından 5 gündür haber alamadıklarını söyledi. Marmaris'te bir otelde yöneticilik yaptığını ve ablasından haber alamayınca 3 gün önce Bodrum'a geldiğini anlatan Güven Özer Hafize Müjde Özer'i bir an önce bulunmasını istedi.

Öte yandan olayla ilgili soruşturmayı sürdüren jandarma ekiplerinin Hafize Müjde Özer'in erkek arkadaşının da ifadesine başvurduğu öğrenildi.

Eren Ayhan