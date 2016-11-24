Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Kadın kaptandan 5 gündür haber alınamıyor

Kadın kaptandan 5 gündür haber alınamıyor

Bodrum'da yat acentesi olan ve kaptanlık yapan 48 yaşındaki Hafize Müjde Özer'den 5 gündür haber alınamıyor.

Kadın kaptandan 5 gündür haber alınamıyor

24 Kasım 2016 20:25

Turgutreis Mahallesi'nde yat acentesi bulunan ve kaptanlık yapan 48 yaşındaki Hafize Özer 'İzmir'e gidiyorum' diyerek ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Özer’in abisi Güven Özen telefonla ulaşamadığı kardeşi için emniyet güçlerini harekete geçirdi. Kadın kaptan Özer, erkek arkadaşıyla birlikte yaşadığı evinden en son 19 Kasım Cumartesi günü ayrıldığı ve aynı gün içerisinde telefonla yakınlarıyla görüştü. O günden beri kendisinden haber alamayan yakınları Jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri Özer’i bulmak için seferber oldu.

Hafize Müjde Özer'in kardeşi Güven Özer ablasından 5 gündür haber alamadıklarını söyledi. Marmaris'te bir otelde yöneticilik yaptığını ve ablasından haber alamayınca 3 gün önce Bodrum'a geldiğini anlatan Güven Özer Hafize Müjde Özer'i bir an önce bulunmasını istedi.
Öte yandan olayla ilgili soruşturmayı sürdüren jandarma ekiplerinin Hafize Müjde Özer'in erkek arkadaşının da ifadesine başvurduğu öğrenildi.

Eren Ayhan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç