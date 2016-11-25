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Kadın kaptanı öldürüp çuvala koyarak ormanlık alana atmış

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 6 gündür kayıp olan kadın kaptanın ormanlık alanda çöp poşeti içerisine cesedi bulundu. Kadının sevgilisi tarafından öldürülerek çuvala konulup ormana atıldığı ortaya çıktı.

Kadın kaptanı öldürüp çuvala koyarak ormanlık alana atmış

25 Kasım 2016 16:40
Cesedi, ormanda poşet içinde bulundu - Tıkla İzle

Turgutreis Mahallesi'nde yat acentesi bulunan ve kaptanlık yapan 48 yaşındaki Hafize Özer'den 'İzmir'e gidiyorum' diyerek ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamamıştı. Özer’in abisi Güven Özen kardeşine ulaşamayınca emniyet güçlerine haber verdi. Özer, erkek arkadaşıyla birlikte yaşadığı evinden en son 19 Kasım Cumartesi günü ayrılmış ve aynı gün içerisinde telefonla yakınlarıyla görüşüp İzmir’e gittiğini söylemişti. Hiçbir ize rastlayamayan jandarma ekipleri Özer'in sevgilisi 56 yaşındaki B.K.'yi gözaltına almıştı.

Suçunu itiraf etti
6 gündür kayıp olan Hafize Müjde Özer’in erkek arkadaşı B.K. suçunu itiraf ederek Özer’i av tüfeği ile vurduğunu, daha sonra da çuvala koyup cesedi ormanlık alana attığını söyledi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri B.K. ile birlikte çuvalı attığı ormanlık alana giderek arama başlattı. Yapılan aramalar sonucunda Özer’in cesedine ulaşıldı. Yapılan ilk incelemelerde Özer’in yüzünden ve göğsünden av tüfeği ile vurulduğu belirlendi. Katil zanlısı B.K.’ya yardım ettiği gerekçesiyle V.K. isimli şahıs da gözaltına alındı.

Eren Ayhan

 


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