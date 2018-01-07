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Kadın kasap erkekleri taş çıkartıyor

Sinop’ta Şükran Çalıkoğlu, eşiyle birlikte 15 yıldır kasaplık yapıyor.

Kadın kasap erkekleri taş çıkartıyor

07 Ocak 2018 09:47

Uzun yıllardır mesleği sürdürdüğünü dile getiren Şükran Çalıkoğlu, işini severek yaptığını belirtti. Çalıkoğlu yaptığı açıklamada, "Sinop Erfelekliyiz. Eşimle beraber 15 yıldan beri kasaplık işini yapıyoruz. Buraların yerli hayvanlarını alıp müşterilerimize sunuyoruz. Dışarıdan ithal hayvan gelmesini istemiyoruz. Burada milletimize yardımcı olup da hayvancılığa yönlendirmelerini istiyoruz büyüklerimizden. Kendi işlerimizi düzgünce yapmak istiyoruz" dedi.

Şükran Çalıkoğlu, Sinop Kıbrıs Caddesi’ndeki dükkanında müşterilerine hizmet veriyor. 

Osman Aksu

 

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