Kadın Kata Mili Takımı Dünya 3.'sü

Wizink Center'daki müsabakaların sabah seansında tatamiye çıkan 2016 Dünya ve son üç yılın Avrupa üçüncüsü Kadın Kata Milli Takımımız, madalya mücadelesinde Rusya ile karşılaştı. Dilara Eltemur, Gizem Sofuoğlu ve Rabia Küsmüş'ten oluşan Ay-yıldız ekip, güçlü performansı neticesinde 5-0 kazanarak üst üste ikinci kez Dünya üçüncüsü oldu.

2016'nın ardından 2018'de de Dünya üçüncüsü olmayı başaran Kadın Kata Milli Takımı, Dünya Karate Şampiyonası tarihinde takım kata dalında kazanılan ikinci madalyanın da altına imzasını attı.

Avrupa Şampiyonası'nda final yapan ve 2015'te bir numara olarak bu alanda da bir tarih yazan Dilara Eltemur, Gizem Sofuoğlu ve Rabia Küsmüş'ten oluşan Ay-yıldızlı ekip, son üç yılın da Avrupa üçüncüsü olmayı başardı.

ERKEK KATA TAKIMI 5. OLDU

Sabah seansında madalya mücadelesi veren Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Kutluhan Duran'dan oluşan Erkek Kata Milli Takımı, 24. Dünya Karate Şampiyonası'nı beşinci olarak tamamladı. Ay-yıldızlı ekip, üçüncülük mücadelesinde karşılaştığı İran'a 3-2 mağlup oldu.

ERKEK KUMUTE MİLİ TAKIMI ŞAMPİYONLUK İÇİN TATAMİDE

Şampiyonanın akşam seansında, son beş Avrupa Şampiyonası'nın finalisti, 2017 ve 2018'in Avrupa Şampiyonu Erkek Kumite Milli Takımı, Türkiye saati ile 14:45'te yapılacak ve Sportstv'den canlı yayınlanacak finalde, son dünya şampiyonu İran karşısında zirve mücadelesi verecek.

2008 Japonya'da Dünya Şampiyonu olan ay-yıldızlı ekip, 2012 Fransa'da ikinci, 2014'te Almanya'da da üçüncülük sevinci yaşamıştı.