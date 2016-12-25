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Kadın kılığına giren hırsızlar güvenlik kamerasında

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde kadın kılığına giren hırsızların bir ağıldan 27 koyunu çalma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kadın kılığına giren hırsızlar güvenlik kamerasında

25 Aralık 2016 12:54
Kadın kılığına giren hırsızlar güvenlik kamerasında - Tıkla İzle

Bolvadin ilçesinin Kale ve Şıhlar mahallelerinde meydana gelen küçükbaş hayvan hırsızlıkları, bölgedeki besicileri canından bezdirdi. Bölgede 11 Kasım'da meydana gelen olayda ise hırsızlar, elbise giyip kadın kılığına girerek 27 koyunu çaldı. Akşam saat 20.30 sıralarında ellerinde levyeler ile gelen 2 kişi, ağılın kapısına yakın bir yere levyeleri atarak yollarına devam etti. Bu sırada bölgede keşif yapan zanlılar, sabaha karşı 04.40 civarında bayan elbiseleri giyerek ağılın karşısındaki mezarlığın içerisinden geçip ağıla girdi. Kısa sürede açtıkları kapıdan içeri giren hırsızlar, sadece 6 dakika içerisinde koyunları ağıldan çıkararak mezarlığın içerisinden kaçtı. Ağıldan gelen sesler üzerine uyanan koyun sahiplerini yanıltmak için ise hırsızlardan birisi başka bir yöne koşarak izini kaybettirdi. Yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameralarına da yansıdı. Koyunların sahibi Selahattin Alaca’nın şikayeti üzerine güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmada G.B. ve İ.A. isimli iki zanlı yakalanırken, koyunlar ise bulunamadı.

“Hırsızlardan birinin eşarbını kabrin içerisinde buldum”
Yaşadığı ilginç hırsızlık olayını anlatan Selahattin Alaca, “27 tane küçükbaş hayvanımı kabrin içerisinden çıkarttılar. Kadın kılığına girdiler, kabrin içerisinden aldılar gittiler. Kadın kılığında olduklarını güvenlik kameralarından gördük. Kabrin içerisinden atlıyorlar gece saat 04.30 sularında, ağılı levye ile açıyorlar. Ondan sonra 27 tane küçükbaş hayvanımı kabrin içerisine sürüp alıp gidiyorlar. 35-40 bin TL maddi zararımız var. Kadın kılığındalar, etek giyinmişler, başlarına falan şalvar etmişler, üstlerine de kadın bluzu giyinmişler. Kafayı falan sarmışlar. Hatta eşarbını da buldum bir tanesinin 15-20 metre içerisinde kabrin içerisinde buldum. Emniyete, polise teslim ettim” diye konuştu.

“Şikayetçi olduk ama bulunmadı”
Alaca’nın oturduğu mahallenin hemen yanı başındaki Kale Mahallesi'nde oturan ve yaklaşık 15 gün önce 52 koyunu çalınan Battal Kart ise, gece yarısı çalınan koyunlarının sırra kadem bastığını kaydederek, “Kapıyı söktüler, kapının bir tarafına içeriye dayamışlar. Hırsızlık sırasında uyanamadık. Yaklaşık 50-60 bin TL zararım var. Şikayetçi olduk ama bulunmadı. ‘Arayacağız’ dediler ama aramadılar” dedi.
Yaklaşık 2 ay önce yine aynı bölgede 35 küçükbaş hayvanı çalınan Muharrem Belhan isimli vatandaşta koyunlarının bulunamamasından dert yakındı.  

Gökten Ceylan - Mücahit Kuzu


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