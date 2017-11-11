Kadın kılığına giren üvey kardeşi tarafından döner bıçağıyla yaralandı

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Huriye G. (28) bundan 11 yıl önce uzaktan akrabası Mustafa G.(37) ile evlendi. Bu evlilikten 3 çocukları oldu ancak Mustafa G. eşine sürekli şiddet uyguladığı için Huriye G. boşanma kararı aldı. Çift, 3 yıl önce boşandı ancak Mustafa G. bir türlü Huriye G.'nin peşini bırakmayarak ölümle tehdit etmeye başladı. Bir süre sonra da Mustafa G., Huriye G.'yi kaçırarak öldürmek istedi ancak polis son anda Mustafa G.'yi etkisiz hale getirerek facianın önüne geçti. Bu süreçten sonra Huriye G.'ye panik butonu verilirken, Mustafa G. cezaevini girdi. Ancak bir süre sonra Huriye G. şikayetinden vazgeçince cezaevinden çıkıp kadını ölümle tehdit etmeye başladı.

Eski kocadan sonra üvey kardeş şiddeti başladı

Bu arada Huriye G. tarım işçisi toplayıp tarlaya götürüp onları çalıştırarak geçimini sağlamaya başladı. Ablası A.Ç.'nin evine yerleşen Huriye G. para kazanmaya başlayınca iddiaya göre bu kez de uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen üvey kardeşi Salih G. sürekli para istemeye başladı. İlk başlarda üvey kardeşine para veren Huriye G. bu taleplerin arkası kesilmeyince bir daha para vermedi. Bunun üzerine uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğu ileri sürelen Salih G. bir hafta önce ablasının kaldığı eve baskın yaparak döner bıçağıyla tehditler savurdu. Polisin gelmesiyle olay yerinden kaçan zanlı bir süre sonra yakalanarak Huriye G.'ye 400 metre yaklaşmama cezası verilip elektronik kelepçe takıldı. Huriye G.'ye de tekrar panik butonu verildi.

Üvey ağabey kelepçeyi çıkardı kadın kılığında saldırdı

İddiaya göre, hem eski kocası hem de üvey kardeşi istediğini alamayınca bu kez birleşip hareket etmek istedi. Önce 7 Kasım günü eski koca Mustafa G. ve üvey kardeş Salih G., Huriye G.'nin iş yerine gelerek bıçak çekti. Huriye G.'nin panik butonuna basması ve elektronik kelepçeden dolayı sinyal gitmesi üzerine olay yerine gelen polis, Mustafa G.'yi yakalarken, Salih G. kaçtı. 8 Kasım günü ise Salih G. elektronik kelepçesini çıkartıp şalvar giyip yüzünü eşarpla kapatarak tarım işçisi gibi gelip şafak vakti Huriye G. işçileri tarlaya götürdüğü sırada kova içinde sakladığı döner bıçağı ile kadına saldırdı. Huriye G. alnından ve elinden yaralandı. Diğer vatandaşların müdahale etmesi sonucu Salih G. kaçtı ancak Huriye G.'nin 3 bin 500 lira da parasını gasp etti. Koşarken yere düşen Salih G., şalvarını çıkarttıktan sonra izini kaybettirdi.

Kanlar içinde kalan genç kadın, kaldırıldığı Adan Şehir Hastanesinde tedavi altına alınırken polis olayla ilgili çalışma başlattı. Parmaklarının bir bölümü kopan ve alnında büyük bir kesik oluşan Huriye G. tedavi edildikten sonra can tehlikesi olduğu için kadın sığınma evine yerleştirildi. Polis, vahşet saçan üvey kardeş Salih G.'yi olaydan kısa bir süre sonra Yumurtalık ilçesinde mevsimlik işçilerin çadırında yakaladı. Polis, olaydan bir gün önce Huriye G.'nin önünü keserek “Seni Sinan istemiş. Asla onunla evlenemezsin. Seni öldüreceğim. Senin kalemini baban kırdı” diyerek darp ettiği ileri sürülen eski kocası Mustafa G.'yi, olayla bağlantısı olduğu ileri sürülen baba Ahmet G. (67) üvey annesi Bedriye G. ve üvey kardeş Abit G. ve Huriye G.'nin evlendirilmek istenen şahısla birlikte toplam 6 kişiyi gözaltına aldı.

Yetkililere seslenip, kız kardeşinin kurtarılmasını isteyen A.Ç. ise, "Erkek olsan pantolonla gelirdin. Madem kardeşimi öldürmek istiyorsun. Şalvar giymeden oraya gelseydin" diyerek üvey kardeşi Salih G.'ye tepki gösterdi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya