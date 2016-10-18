Diyarbakırlı 44 yaşındaki 4 çocuk annesi Dilek Demir, 2014 yerel seçimlerinde çevresinin ve ailesinin ısrarı üzerine Muradiye Mahallesi muhtar adayı oldu. 6 erkekle yarıştığı dönemde, propaganda sırasında resimleri yırtılan, fotoğraflarına bıyık çizilen Dilek Demir, bütün zorluklara göğüs gererek er yakın rakibine 200 oy fark atarak Muradiye Mahallesi muhtarlığına seçildi. İlk başlarda vatandaşların ve esnafın temkinle yaklaştığı Demir, kısa sürede kendini ispatlayarak tüm mahallelinin sevgisini kazanmayı başardı. Yaptıkları icraatlarla adından sıkça söz ettiren Demir’in ünü tüm Diyarbakır’ı sardı. Şu ana kadar mahallesi dışındaki sorunları da çözmesiyle gündeme gelen Demir, bir muhtarın yapması gereken işlerden çok daha fazlasını 28 yıldır birlikte yaşadığı mahallelileri için yaparak gönüllere taht kurdu. Dulluk maaşı almak isteyen kadınlara yol gösteren Demir, bugüne kadar 10 çiftin de dünyaevine girmesine bizzat katkıda bulundu. 2 yıl önce kafasına koyduğu 17 projeden 6’sını hayata geçirmeyi başaran Demir’in en büyük hedefi, Muradiye Mahallesi’ni yaşanabilir en güzel mahalle haline getirebilmek.

“Resmime bıyık çizdiler”

Çevresinin ve ailesinin önerisiyle 2014’te muhtarlık seçimlerinde Muradiye Mahallesi muhtar adaylığını açıkladığını belirten Demir, “Seçim çalışmalarını yürütürken dışarıdan bana çok tepki geldi, git evinde yemeğini yap, kadın muhtarlıktan ne anlar, kadın muhtar olur mu, bayanlar ayıptır, erkeklerin içinde işin ne gibi çok fazla kişinin tepkisini aldım ama ben yılmadım. Çalışmalarıma devam ettim, gece yarılarına kadar çalıştım. Seçim için fotoğraflarımı asıyorduk, sabah fotoğraflarımız ya yırtılmış ya da üzerine bıyık çizilmiş oluyordu. Ben bütün zorluklara rağmen seçime girdim ve bölgenin tek kadın muhtarı olmayı başardım” dedi.

“Ben artık bu mahallenin annesiyim, muhtarı değil”

Mahallelinin muhtarlığa geldiğini, sadece evrak almadığını dertlerini de anlattığını kaydeden Demir, şöyle dedi:

“Sıcaklığı hissettiği zaman iki kere geliyor, üç kere geliyor ve artık burayı evi gibi görüyor. Bir müddet sonra artık sadece iş için değil de halimizi hatırımızı sormaya, çayımızı içmeye gelmeye başlıyorlar. Burada yaptığımız sohbetlerde kendilerine yardımcı olacak adımları da atmaktan geri durmuyoruz. Yaklaşık 300 kadına dulluk maaşı bağlattık, bazı erkek mağdurlarımıza da maaş bağlattık. Bir yaşlı kadınımız geldi, bana diş yaptır dedi ona da yardımcı olduk. Evlenmek isteyenlere de kapımızı kapatmadık. Evlenmek isteyenleri görüştürdüğümüz de oldu, bunun için yanımıza geldiler. 10 çiftimizi böyle evlendirdik. Yaptığımız bunca şey muhtarın değil annenin işi, bu bir ablanın işi ve biz bunu yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Ben artık bu mahallenin annesiyim muhtarı değil. Ben 28 yıldır bu mahallede yaşıyorum. Mahallelinin elektriği kesilse benim de kesiliyor, suyu kesilse benim de kesiliyor, kanal tıkansa ben de aynı sorunu yaşıyorum. Sorun aynı, mahalle değil biz bir bütünüz.”

“Çocukların suça sürüklenmelerini önleyeceğiz”

28 yıldır muhtarlığını yaptığı Muradiye Mahallesi’nde ikamet ettiğini aktaran Demir, şu ifadeleri kullandı:

“Eski sorunları biliyorum. Mahallenin sorunu bildiğimi için oturdum teker teker proje hazırladım. İnşallah Allah izin verirse, bu projelerimin hepsini yapacağım. Devletimizin, belediyelerin bizlere yardımları ile bunları gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Gariban mahallesi, gelir yok kadar az, işsizlik çok fazla. Çocuk parkı istiyoruz, boş alanlarımız var. Park yapılsın bu çocuklarımız orada bütün streslerini sıkıntılarını atsınlar istiyoruz. Bu parklar sayesinde çocuklar oyun oynayabilecek, suça sürüklenmelerini önleyeceğiz. Çocuğun spor alanı olursa, oynama alanı olursa, eğlence yeri olursa çocuk zaten burada motive olur. Dışarıya gitmez, kötü alışkanlıklar da edinmez, bunlardan uzak durur. Şimdiye kadar 17 projemizden 6’sını hayata geçirdik. Önümüzdeki süreçte projelerimizi tamamlamayı hedefliyoruz.”

Kahveye gidip erkeklerle okey oynadı

İki yıllık muhtarlığı döneminde Muradiye Mahallesi’ndeki 7’den 70’e herkesin sevgisini kazanan Dilek Demir, öğlen aralarında da boş durmuyor. Fırsat buldukça esnafı gezen Demir, vatandaşlardın sorunlarını not edip çözüm üretmeye çalışıyor. Öğle arası sırasında evine giderken, kahvehaneye giren Dilek Demir, erkeklerle sohbet ederek okey oynamayı da ihmal etmedi. Muradiye Mahallesi’nin Dilek Demir’e çok şey borçlu olduğunu belirten Fesih Bayram isimli vatandaş, “Yaklaşık 1 yıldır Sur ilçesine taşındım. Gönül isterdi ki bayan muhtar arkadaşımız Sur’da muhtar olsaydı. Ben görüyorum, işitiyorum gözlemliyorum mükemmel bir çalışması var, elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösteriyor” diye konuştu.

Veli Türkyılmaz isimli vatandaş ise, “Ben Gaziler semtinde oturuyorum. Geçenlerde buraya yakın bir mahalleye gelmiştim sorunları vardı ve çözülmüyordu. Ben de Dilek hanıma yönlendirdim arkadaşları ve onlara yardımcı da oldu. Keşke bütün muhtarlar onun gibi olsaydı” ifadelerini kullandı.

Aydın Yorat



