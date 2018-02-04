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Kadın muhtardan örnek davranış

Nurdağı ilçesine bağlı Altınova Mahallesinin kadın muhtarı Medine Yıldız, okullarda ikinci yarıyıl eğitim ve öğretim döneminin başlanmasına günler kala örnek bir davranış sergiledi.

Kadın muhtardan örnek davranış

04 Şubat 2018 10:32

Muhtar Medine Yıldız, mahallesinde bulunan Altınova İlköğretim Okulunda, yaptığı inceleme sonrası okul yönetimi ile görüşerek, okulun boya, badana işlerini yapmak istediğini söyledi. Bu yönde olumlu cevap alan Yıldız, Nurdağı Belediye Başkanlığının desteğiyle aldığı boya ve badana malzemelerini okula getirdi. Yıldız eline aldığı fırça ve boya ile okulun sınıf ve merdiven korkuluklarını boyadı. Muhtar Yıldız, eğitime kendisinin de bir katkısı olmasının sevincini yaşadığını belirterek, "Geleceğimiz olan bu gençlerimizin daha iyi bir eğitim alması noktasında bizler elimizden geleni yapmaktan gurur ve onur duyarız. Bize okul için baya ve tadilat için yardımlarını esirgemeyen Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır ve ekibine çok çok teşekkür ederim” diye konuştu.
Okul yönetimi de Muhtar Yıldız’a örnek çalışmasından dolayı teşekkür etti. 

Ali Koyuncu
 

 

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