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Kadın müşterilere saldıran valeyle ilgili soruşturma

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir valenin, mekana arabasını park etmek isteyen kadın müşterilere saldırmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Kadın müşterilere saldıran valeyle ilgili soruşturma

15 Ağustos 2017 23:52
Müşterilere saldıran valeye soruşturma - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Yalıkavak Mahallesi’nde bulunan bir mekanın otoparkına arabasını park etmeye çalışan 3 kadın, valenin saldırısına uğradı. Arabanın kapısını açıp kadınlara tehditler savuran şahıs arka koltukta oturan kadın tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada hızlı bir şekilde yayılmasının ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili resen soruşturma başlatıldı. Yaşanan saldırı sonrası darp raporu alan kadının konuyu yargıya taşıyacağı öğrenildi.

Eren Ayhan


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