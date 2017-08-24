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Kadın öğretmene uçan tekme atmıştı: Tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde öğrencileri ve kadın öğretmeni darp eden saldırganlardan 4’ü tutuklandı, 1’i Elazığ’da gözaltına alındı.

Kadın öğretmene uçan tekme atmıştı: Tutuklandı

24 Ağustos 2017 23:26

17 Ağustos’ta gece yarısı Göksun Fen Lisesi Pansiyonunda kalan öğrencilere saldıran alkollü bir grup, kendilerine engel olmaya çalışan matematik öğretmeni Özgen Adıyeke’yi darp etmişti.

Olay sonrası gözaltına alınan ve ifadeleri alınmasının ardından salıverilen 5 şüpheli hakkında Göksun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama kararı üzerine harekete geçen polis, kadın öğretmeni ve öğrencileri darp eden Cengizhan Ö. (18), Oğuz Kaan K. (18), Murat D. (19) ve A.Ö. (17) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırganlar, Göksun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

UÇAN TEKME ATAN SALDIRGAN ELAZIĞ’DA YAKALANDI

Kadın öğretmene uçan tekme atarak darp eden Abdulkerim G. (19) ise, olay sonrası Göksun ilçesinden Elazığ’a gitti. Yakalama kararıyla birlikte tekrar gözaltına alınan saldırgan yarın (25 Ağustos 2017) tarihinde Kovancılar ilçesinde adliyeye çıkarılacak.

Muhammet Özer 


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