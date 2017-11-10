Kadın öğretmenin kullandığı otomobil kız öğrenciye çarptı

Kaza, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, şu anda işsiz olduğu öğrenilen bir kadın öğretmen 34 KR 1045 plakalı araç ile caddede seyir ettiği sırada okul dönüşü evine gitmeye çalışan kız öğrenciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kız öğrenci yola savrulurken, araçta küçük çaplı hasar meydana geldi. Kazanın sesini duyan vatandaşlar yardıma koşarak 112 sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Kaza sonrası kıza çarpan öğretmende şok yaşarken, kaza mahalline gelen kızın annesi ise gözyaşlarına boğuldu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası genç kıza çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarında inceleme yaptı.

Olay anını anlatan emekli öğretmen Safiye Bahtiyar ise, “ Okuldan gelirken karşıdan karşıya geçmeye çalışan öğrenciye bayan çarpıyor. Şu anda durumu iyi gözüküyor ama kızın ağzında kan vardı” dedi.

Otomobilin genç kıza çarptığı anlar güvenlik kamerasında

Yaşanan feci kaza anı ise olay yerinde bulunan bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, kızın caddenin karşısına geçmeye çalışırken seyir halinde olan arabanın kıza çarpması ve yol kenarına savurması görülüyor. Kaza sonrası vatandaşların yaralı kızın yardımına koştuğu anlarda yer aldı.

Murat Delice



