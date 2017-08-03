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Kadın pedinin içinden uyuşturucu çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde barda şef olarak çalışan şahsın evinde, kadın pedlerinin içine paketlenmiş satışa hazır uyuşturucu madde bulundu.

Kadın pedinin içinden uyuşturucu çıktı

03 Ağustos 2017 20:20
Kadın pedinin içinden uyuşturucu çıktı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Bodrum’da denetim yapan polisler 2 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Soruşturmaya alınan 2 kişi uyuşturucu satmadıklarını, içici olduklarını söyledi. Şahısların uyuşturucuları Gümbet barlar sokağında bulunan bir eğlence mekanında bar şefliği yapan şahıstan aldıklarını söylemesi üzerine narkotik ekipleri U.D’yi (29) izlemeye aldı. Bir otelde kaldığı tespit edilen şahsın odasına baskın düzenleyen polis ekipleri yaptıkları aramada kadın pedinin içerisine saklanmış 9 adet satışa hazır kokain ele geçirdi. Barda turistlere kokain satışı yaptığı anlaşılan şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. 

Mahkemeye sevk edilen U.D. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı. 


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