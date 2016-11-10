Musul’un terör örgütü DEAŞ’tan temizlenmesi amacıyla başlatılan Musul operasyonu devam ederken, Peşmerge güçleri Başika’da denetimi tamamen sağladı. Peşmerge güçleri Başika çevresinde mayın temizleme çalışmalarını sürdürürken, kadın Peşmerge güçleri de Başika’nın güneydoğusunda yapılan operasyonlara katılıyor. DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonlarda tetikte bekleyen kadın Peşmergeler, bakımlarını da ihmal etmiyor. Çok sayıda silahı kullanabilen kadın Peşmergeler'in oje ve makyajları ile altın bilezikleri dikkat çekiyor.