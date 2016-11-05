THY'nin Almanya'nın Hannover kentinden İstanbul'a gelmek üzere dün sabah saatlerinde havalanan Airbus A321 tipi tarifeli uçağında Atatürk Havalimanı'na iniş için yaklaştığı sırada Türk yolculardan Hilmi Güler aniden rahatsızlandı. 45 yaşındaki Güler’in kalp krizi geçirdiğinin anlaşılması üzerine kabin ekibi, durumu hemen uçağın kaptan pilotuna bildirdi. Bunun üzerine THY uçağının kadın pilotu, Atatürk Havalimanı Kontrol Kulesi’ndeki görevlilerle bağlantı kurarak rahatsızlanan yolcuyla ilgili bilgi verip, inişin akabinde uçağa doktor talebinde bulundu. THY pilotu ile kule arasında yaşanan diyaloglar telsiz konuşmalarına yansıdı. Kadın pilot, "45 yaşında erkek kalp krizinden şüpheleniliyor. İndikten sonra doktor bekliyoruz efendim, arkadan gelirse seviniriz" diyerek hava trafik görevlisini bilgilendirdi. Kalp krizi geçiren yolcu nedeniyle uçağa iniş önceliği verildi ve bazı uçaklar iniş sırasından çıkarıldı.

Uçak saat 11.51'de Atatürk Havalimanı'na iniş yaparken ambulansla uçağın altına gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları yolcuyu Halkalı Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.