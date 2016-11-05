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Kadın pilottan kuleye kalp krizi geçiren yolcu için doktor talebi

Türk Hava Yolları'nın (THY) Hannover-İstanbul seferini gerçekleştiren uçakta bir yolcunun kalp krizi geçirmesi üzerine uçağın kadın pilotu kuleyle irtibata geçerek, inişin akabinde uçağa doktor talebinde bulundu.

Kadın pilottan kuleye kalp krizi geçiren yolcu için doktor talebi

05 Kasım 2016 10:29
Kadın pilottan kuleye kalp krizi geçiren yolcu için doktor talebi - Tıkla İzle

THY'nin Almanya'nın Hannover kentinden İstanbul'a gelmek üzere dün sabah saatlerinde havalanan Airbus A321 tipi tarifeli uçağında Atatürk Havalimanı'na iniş için yaklaştığı sırada Türk yolculardan Hilmi Güler aniden rahatsızlandı. 45 yaşındaki Güler’in kalp krizi geçirdiğinin anlaşılması üzerine kabin ekibi, durumu hemen uçağın kaptan pilotuna bildirdi. Bunun üzerine THY uçağının kadın pilotu, Atatürk Havalimanı Kontrol Kulesi’ndeki görevlilerle bağlantı kurarak rahatsızlanan yolcuyla ilgili bilgi verip, inişin akabinde uçağa doktor talebinde bulundu. THY pilotu ile kule arasında yaşanan diyaloglar telsiz konuşmalarına yansıdı. Kadın pilot, "45 yaşında erkek kalp krizinden şüpheleniliyor. İndikten sonra doktor bekliyoruz efendim, arkadan gelirse seviniriz" diyerek hava trafik görevlisini bilgilendirdi. Kalp krizi geçiren yolcu nedeniyle uçağa iniş önceliği verildi ve bazı uçaklar iniş sırasından çıkarıldı.

Uçak saat 11.51'de Atatürk Havalimanı'na iniş yaparken ambulansla uçağın altına gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları yolcuyu Halkalı Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Etiketler: Kadın pilot, THY


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