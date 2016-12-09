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Kadın platformu üyeleri Songül ve Şehriban cinayetlerini protesto etti

Adana Kadın Platformu üyeleri, Songül Elçil ve Şehriban Elmas cinayetlerini protesto etti.


09 Aralık 2016 21:16

Adana Adli Tıp Kurumu’nda toplanan Adana Kadın Platformu üyesi kadınlar ve kocası tarafından dövülerek öldürülen Şehriban Elmas’ın annesi ve diğer yakınları ‘Kadın cinayetleri politiktir’, ‘Yasta değil isyandayız’ sloganlarını attı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Dilara Akyüz, “Songül Elçil 3 Aralık tarihinde kahvehane çalışanı tarafından önce boğuldu daha sonra çekiş ve bıçakla altı parçaya ayrılarak katledildi. Songül Elçil cinayetine olan öfke dinmezken 3 gün, sonra Şehriban Elmas cinayeti ile açtık gözümüzü yeni bir güne. Şehriban ise eşi, kaynanası, kayın babası, kayın biraderi tarafından demir çubuklar ile şiddet maruz kalmış ve bir günlük yaşam mücadelesi sonucu hayatını kaybetmiştir” dedi.

Akyüz, “Her gün 5 kadının erkekler tarafından katledilmesi, spor yaptığı, şort giyindiği için kadınların şiddete maruz kalması her geçen gün yeni isyanlar ekliyor diğerlerinin arasına. Geçmişten bugüne yaşadığımız ülkede kadınların hayatları değersizleştirilmiş, kadın cinayetleri normalleştirilmiştir. Hayatlarımızı şiddet sarmalı ile kuşatmış eril zihniyet ve onun kurumsallaşmış hali kadının yaşamını, sözünü, bedenini tahakküm altına almaya çalışırken bizi itaate zorlamış ve buna uymayan kadınları katletmiştir. Kadınların elleri ile eşitlik ve özgürlük için kız kardeşliğin ülkesini kuruncaya, emeğimiz ve haklarımız özgür oluncaya dek mücadelemiz devam edecektir. Bir kişi daha eksilmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Şehriban Elmas’ın annesi Aynur Altunbaş ise, “Kızım daha önce dayak yiyip evime geldi 1 ay yanımda kaldı. Eşinin abisi ve ailesi ben sizi öldüreceğim diğer tehditler etmiş. Benim kızımı kayınbaba, kaynana, kardeşleri ile birlikte benim kızımı öldürdü. Bu nasıl adalettir. Ben adalet istiyorum ailecek ceza alsınlar. Benim içim yanmış başkasının içi yanması. Başka Şehribanlar ölmesin” dedi.

Şehriban’ın yakını Hatice Kurt ise, “Çok kötü bir şekilde öldü gencecik 21 yaşında bir genç kızdı. Öldüğü zaman ise iki aylık hamileydi. Bunlardan haberleri yok mu bilmiyoruz ama biz biliyoruz öğrendik” şeklinde konuştu. 

Süleyman Cenk İdaye 

Etiketler: Kadın platformu üyeleri, protesto, Songül ve Şehriban cinayetleri


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