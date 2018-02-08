Kadın polis hırsızlık çetesini yakalattı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğinde görevli T.A isimli polis, ailesi ile birlikte otomobiliyle seyahat ederken otobüs durağında bekleyen 4 kadın gördü. Kadınların durumundan şüphelenen polis memuru, kadınların bindiği otobüsü takibe aldı. Hırsızlık büro amirliğindeki görevli arkadaşlarına durumu bildiren polis memuru T. A, izinli gününde ailesi ile birlikte şüpheli kadınların peşine düştü.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda seyreden şüpheli kadınların içinde bulunduğu otobüs, polis ekiplerinin yolları kesmesi ile Süleyman Şah Mahallesi Gaziosmanpaşa Bulvarı’nda durduruldu.

Otobüse polisin girdiğini fark eden şüpheliler, yanlarında bulunan ziynet eşyası dolu poşeti olayla hiç ilgisi olmayan yolcu Muhsin Tanrılı'nın montunun cebine koymaya çalıştı. Mont fermuarı kapalı olduğu için Tanırılı’nın ziynet eşyalarını koyamayan şüpheliler, bu kez de içerisinde altın dolu çanta ve keseyi aracın arka koltuğa fırlatarak polisten kurtulmaya çalıştı. Ancak polisler her hareketi takip ederek olaya el koydu.

Olayın görgü tanığı ve işlenilen suça alet edilmek istenen üniversite öğrencisi Muhsin Tanrılı, “Ben otobüste seyahat ediyordum. Trafik polisleri otobüsü durdurdu, otobüste bulunan 4 kadından 2 tanesini polisler aşağı indirdi. Diğer 2 kadın benim yanıma oturdu. Kadınlar göğüslerinden çıkarttıkları siyah poşeti benim montumun cebine koymaya çalıştılar. Daha sonra polis ekipleri içeri girdi ve kadınlar o sırada siyah poşeti otobüsün arka tarafına fırlattı. Ben de aşağı indikten sonra durumu polislere anlattım” diye konuştu.

Otobüs içinde yakalanan ve Osmaniye’den geldiği öğrenilen kadınlardan Ülkiye Y'nin (45) hırsızlıktan 10, Meral Ç'nin (27) 3, Kiraz G'nin (38) 14 ve Nuran Y'nin (20) 3 hırsızlık olayından kayıtları bulunduğu tespit edildi.

Kadınlardan ele geçirilen çanta ve keseden 2 tam altın, 1 yarım, 8 çeyrek, 1 yüzük, 1 saat ve 110 dolar ve kapı açmada kullanılan mavi renkli plastik aparat çıktı.

Şüpheliler hastanedeki sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edildi.

Ele geçirilen ziynet eşyalarının ise kime ait olduğu üzerlerinde yazılı isimlerden araştırılacağı öğrenildi.