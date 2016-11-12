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Kadın polis müdürü, dolandırıcı ’kadın çeteyi’ çökertti

İzmir’de, devletin hibe desteği olduğunu söyleyerek en az 500 kişiyi kandırarak binlerce lira vurgun yapan ’kadın çete’, olayı derinlemesine araştıran kadın asayiş müdür yardımcısının uyanıklığı ve gayretiyle çökertildi. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Kadın polis müdürü, dolandırıcı kadın çeteyi çökertti

12 Kasım 2016 13:31

Edinilen bilgiye göre, İzmir’in Buca ilçesinde kadınlardan oluşan dolandırıcılık şebekesi, bir şirket olarak faaliyet gösterdiklerini iddia ederek önceden araştırdığı Türkiye’nin farklı illerindeki kişileri tek tek telefonla arayarak ağına düşürmeye çalıştı. Profesyonel çete, aradığı kişilere küçük ve orta işletmelere devlet tarafından yüzde 50’si olmak üzere 60 aya varan taksit imkanıyla faizsiz kredi kullandırıldığını söyledi. Yine aradıkları kişilere kargo ile başvuru formu göndereceklerini anlatan çete mensupları, krediden yararlanmak içinse 690 TL’nin kapıda kargoya ödenmesi gerektiğini söyledi.

EN AZ 500 KİŞİ KAPIDAN DOLANDIRILDI

Dolandırıcılık şebekesi, kabul eden kişilere ise internetten kolayca indirilebilen başvuru formlarını kargo ile gönderdi. Bu duruma inanan ve tuzağa düşen vatandaşlar ise kargoya kapıda 690 TL ödeme yaptı. Dolandırıcılık şebekesinin akıl almaz oyunu ise İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Seda Öğretmen’in olayı derinlemesine araştırması ve gelen itirafla ortaya çıktı.

KADIN MÜDÜRDEN BİNLERCE LİRA VURGUN YAPAN ’KADIN ÇETEYE’ OPERASYON

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Seda Öğretmen, çetenin arasındaki bir kadınla uzun süre konuşarak ikna etti. Kadın başta korkudan ikna olmak istemezken, daha sonra ise her şeyi itiraf ederek çetenin adresini ve oyununu anlattı. Asayiş Müdür Yardımcısı Öğretmen ise operasyonun ayrıntılarını planlayarak ekibiyle beraber her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündü. Elde edilen bilgiler doğrultusunda hemen operasyonun düğmesine basıldı.

NEFES KESEN OPERASYON: 9 GÖZALTI

Buca’da çete üyelerinin faaliyet gösterdiği yere baskın yapan Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Seda Öğretmen liderliğindeki polis ekipleri, olayla ilgili 8 şüpheliyi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında bir kişi de Edirne’de yakalandı. Baskından sonra yapılan aramalarda ise çok sayıda doküman ve onlarca cep telefonu ele geçirildi. Operasyon sonrasında ise bin 500 kişinin isminin yer aldığı bazı listeler ele geçirildi. Listede en az 500 kişinin dolandırıldığı tahmin edilirken, olayla ilgili alınan ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen 9 kişiden 2’si tutuklandı. Cep telefonları ve ele geçirilen bilgisayar dokümanlarının ise incelemesinin devam ettiği kaydedildi.


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