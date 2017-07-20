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Kadın polisin cenazesi memleketine gönderildi: Polis memuru Ümran Yetişken

Antalya’da dün meslektaşının tabancasından çıkan kurşunla vurularak hayatını kaybeden genç kadın polisin cenazesi memleketine gönderildi.

Kadın polisin cenazesi memleketine gönderildi: Polis memuru Ümran Yetişken

20 Temmuz 2017 14:31

Antalya’da 23 gün önce Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne göreve başlayan kadın polis memuru Ümran Yetişken (28), iddialara göre meslektaşı S.Ş'nin kendisine şaka maksatlı doğrulttuğu silahın ateş almasıyla göğsünden vuruldu. Şoka giren polisin yardım talebi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yetişken’i Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Genç kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç polis memurunun cenazesi otopsinin ardından gece saatlerinde Memleketi Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesine gönderildi. 

Suat Metin


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