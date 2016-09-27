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Kadın profiliyle, 11 yaşındaki kıza çıplak fotoğraflı şantaj

Sivas'ta bir kişi kadın profili olarak açtığı sosyal medya hesabından, 11 yaşındaki kıza cinsel içerikli mesajlar gönderdi. Küçük kız durumu annesine anlatınca anne savcılığa suç duyurusunda bulundu.


27 Eylül 2016 09:24

Edinilen bilgiye göre, ortaokul öğrencisi S.H.E., sosyal medya üzerinden kadın profili olarak açılan 'Cansu Ateş' adlı bir hesaptan mesaj almaya başladı. 16 yaşında olduğunu iddia eden şahıs, S.E.H.'den kendisine fotoğraf atmasını istedi. Bunun üzerine S.H.E. karşı tarafa sosyal medya hesapları üzerinden bir kaç fotoğrafını gönderdi. İsminin Cansu olduğunu iddia eden şahıs da S.H.E.'ye kendisine ait olduğunu iddia ettiği çıplak kadın fotoğrafları gönderdi. Daha sonra Cansu isimli şahıs S.E.H.'ye 'fotoğraflarını ve cep telefonu numarasını sosyal medyada yayınlarım' diyerek tehdit etmeye başladı. Buluşma teklif eden şahıs 11 yaşındaki kızla cinsel ilişkiye girmek istedi. Aldığı tehditler üzerine S.H.E., durumu anne F.C.'ye anlattı.

Anne F.C. sahte kadın profili olan hesap ve Whatsapp numarası ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Öte yandan hala aktif olarak kullanılan Cansu Ateş adlı sosyal medya hesabında farklı kız çocuklarına ait fotoğrafların yer aldığı görüldü.

Hakan Kaleli - Uğur Yiğit

Etiketler: çıplak fotoğraflı şantaj


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