Son günlerde referandumda kararsızların, referandum sonucu bakımından önemi ve etkisi konuşuluyor, tartışılıyor. Adil Gür'ün yaptığı son anket ise kararsızlar konusunda çarpıcı bir tablo ortaya koydu.

Üniversite mezunlarının kararı belli

Eğitim yükseldikçe kararsızlar azalıyor.

Ev kadınları kararsız

Ev kadınlarının yüzde 17.4’ü kararsız.

MHP tabanında kararsızlar yüksek

“1 Kasım’da Ak Parti’te oy verdim” diyenlerin yüzde 90.4’ü, “CHP’ye oy verdim” diyenlerin yüzde 93.9’u 16 Nisan’daki referandum oylamasında ne yönde oy kullanacağına karar vermiş.

MHP tabanındaki kararsız oranı diğer partilere göre daha yüksek.

Güneydoğu kararını verememiş

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan seçmenlerin yüzde 23.9’u kararsız.

Kentler daha hazır

Kentlerde kararsızlar genel ortalamanın üzerinde.

Erkekler kadınlardan kararlı

Kadınların yüzde 15.5’i, erkeklerin yüzde 12.4’ü kararsız.

Yaş arttıkça kararsızlar artıyor

Yaş yükseldikçe kararsızların oranı bir miktar artıyor.

KAYNAK: MİLLİYET