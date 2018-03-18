Diğer
Kategoriler

Kadın sürücü aracıyla dükkana daldı!

Bodrum’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir iş yerine girdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü iş yerinde 30 bin TL maddi hasar oluştu.

Kadın sürücü aracıyla dükkana daldı!

18 Mart 2018 21:52

Akşam saatlerinde Turgutreis Caddesi üzerinde seyreden Melek Cabar idaresindeki otomobil, Hamam Sokak Kavşağı’na yaklaştığı sırada, iddiaya göre, sürücünün aniden rahatsızlanması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkan otomobil, cadde kenarındaki Devrim Altay’a ait şarküteri dükkanına girdi. Kazada sürücü ve yanında yolcu olarak seyreden bir kadın ile çocuk büyük panik yaşadı. O esnada işletmede ise kimsenin olmadığı bildirildi. 

İşletme sahibi Timur Altay basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Aracı kullanan arkadaş galiba rahatsızlık geçirmiş. Süratle dükkanın içine girmiş. Markete kardeşim bakıyordu. O da o esnada karşıya geçmiş, markette kimse yokmuş” dedi.


Kazadan 2 dakika önce dükkandan çıkarak yolun karşısına geçen işletmecinin kardeşi Timur Altay ise, “Kazadan 2 dakika önce karşıya geçtim. Bir baktım araba hızlı bir şekilde geldi, direk dükkana girdi. Şans eseri ben 2 dakika önce karşıya geçmiştim. Dükkanda yaklaşık 30 bin TL civarında hasar var” diye konuştu.
Mahalleli ise bölgede sık sık kazaların yaşandığını belirterek yetkililerden caddede önlem almasını istedi.  

Eren Ayhan
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç