Edinilen bilgiye göre Sancaktepe Yenidoğan Mahallesinde meydana gelen ilginç kaza, önceki gün gece saat 23.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Hatice A. isimli kadın sürücünün kullandığı 34 JD 8397 kamyon, damperi açık şekilde Çekmeköy’e doğru seyir halindeyken yol kenarındaki araçlara çarptı. Yol kenarındaki araçlara çarparak ilerleyen damperi açık kamyon yolun bazı bölümlerinde ise elektrik tellerine zarar verdi. Bir süre bu şekilde ilerleyen damperi açık kamyon yol kenarındaki bir elektrik direğine çarparak durabildi. Güzergah boyunca 16 elektrik direğinde hasar meydana geldiği tespit edildi. Damperli kamyonun toplamda kaç araçta hasara yol açtığı araştırılırken, kazaya yol açan kadın sürücü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

FACİAYA DAVETİYE ÇIKARAN KAZA KAMERADA

Polisin kazaya ilişkin soruşturması sürerken, damperi açık kamyonun adeta faciaya davetiye çıkacak haldeki ilerleyişi ve elektriğin çarpması ise güvenlik kameralarına yansıdı.