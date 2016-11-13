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Kadın sürücü kamyonla faciaya davetiye çıkardı

Sancaktepe’de kadın sürücünün kullandığı damperi açık kamyon, adeta faciaya davetiye çıkardı. Yol kenarındaki araçlara çarpan kamyon bir elektrik direğine çarparak durabilirken, kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Kadın sürücü kamyonla faciaya davetiye çıkardı

13 Kasım 2016 19:25
Kadın sürücü kamyonla faciaya davetiye çıkardı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre Sancaktepe Yenidoğan Mahallesinde meydana gelen ilginç kaza, önceki gün gece saat 23.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Hatice A. isimli kadın sürücünün kullandığı 34 JD 8397 kamyon, damperi açık şekilde Çekmeköy’e doğru seyir halindeyken yol kenarındaki araçlara çarptı. Yol kenarındaki araçlara çarparak ilerleyen damperi açık kamyon yolun bazı bölümlerinde ise elektrik tellerine zarar verdi. Bir süre bu şekilde ilerleyen damperi açık kamyon yol kenarındaki bir elektrik direğine çarparak durabildi. Güzergah boyunca 16 elektrik direğinde hasar meydana geldiği tespit edildi. Damperli kamyonun toplamda kaç araçta hasara yol açtığı araştırılırken, kazaya yol açan kadın sürücü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

FACİAYA DAVETİYE ÇIKARAN KAZA KAMERADA

Polisin kazaya ilişkin soruşturması sürerken, damperi açık kamyonun adeta faciaya davetiye çıkacak haldeki ilerleyişi ve elektriğin çarpması ise güvenlik kameralarına yansıdı.


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