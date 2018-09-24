İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kadın sürücü sulama kanalına düştü vatandaşlar kurtardı

Kadın sürücü sulama kanalına düştü vatandaşlar kurtardı
Kadın sürücü sulama kanalına düştü vatandaşlar kurtardı

Adana'da direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü sulama kanalına düştü. Sürücü ve yanındaki kişiler vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi Edinilen bilgiye göre Hanefi Dilmeç (30), otomobiliyle beraberindeki Burcunur Akgöz (20) ile Mavi Bulvar'dan Öğretmenler Bulvarı istikametine giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek sulama kanalına düştü. Olayı gören vatandaşlar ise kanala atlayarak Dilmeç ve Akgöz'ü sudan çıkardı. Şoka giren Akgöz ise vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.
Kazanın ardından babasını arayan Dilmeç, "Baba lütfen anneme bir şey söyleme, arabayla kanala düştüm. Bende bir şey yok, araba mahvoldu" dediği öğrenildi.
Vatandaşlar ise Dilmeç'i, teskin etmeye çalıştı. Dilmeç ve Akgöz'ün tedavileri sağlık ekiplerince ayakta yapıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.