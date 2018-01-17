Kadın sürücü yaşlı kadına çarptı

Kaza İznik kavşağında meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmek isteyen Servet Bakır’a (69) Esra Yenikapı (31) idaresindeki 16 RAU 64 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonrasında kanlar içinde kalan yaralı kadın ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü Esra Yenikapı, yaşlı kadının başından bir an olsun ayrılmadı. Büyük şok yaşayan ve hamile olduğu öğrenilen kadın sürücü, daha sonra hastaneye kaldırılarak kontrol altına alındı. Kazada ağır yaralanan Servet Bakır ise, Orhangazi Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Bursa’ya sevk edildi.



Musa Öztürk

