Kadın urgancının meslek aşkı

Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş mesleklerinden birisi olan urgancılık mesleğini Tokat'ta yaşatmaya çalışan 2 çocuk annesi 44 yaşındaki Ayşe Darende azmi ile örnek oluyor. Taşhan'da açtığı iş yerinde Darendere, eşi Cemil Darendere'nin dede mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Yaklaşık 20 yıldır el işi hayvan yularları, köpek tasması ve el işi ürünleri yurt içi ve yurt dışına satışa sunan Darendere, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadına şiddet olaylarının azalması temennisinde bulundu. Urgancılığa 22 yaşında kocasından öğrenerek başladığını ifade eden Darendere, 10 yıldır Taşhan'da urgancılık yapıyor. Evinde urgan üretimi yaparken dükkan açmaya karar verdiğini ve 10 yıldır da iş yerinde urgan yaparak yurt içi yurt dışına eşinin yardımı ile sattığını belirten Darendere, "Her türlü büyük küçük hayvan yuları, köpek tasması, büyükbaş hayvanlar, binicilik hayvanları, koruma hayvanlarının hepsinin tasmasını, yularını, bağını, süsünü her şeyini yapıyorum. Biraz daha erkeklerin yatkın olduğu bir meslek ama ben işimi severek yapıyorum, seviyorum işimi. İplerle oynamak, bir şeyler üretmek çıkartmak, farklı olan bir şey yapmak bana göre daha güzel" dedi.

"Bayan için zor olan bir meslek"

Mesleğinde kendini çevresine kabul ettirdiğini söyleyen Darendere, "Ben artık kendimi bu meslekte kabul ettirdim. Yani herkes biliyor ki burada bir bayan var ve bu işi yapıyor, yaptığı işte tutuyor. Geliyorlar sağ olsunlar, onlar beni kabul etti, ben de onlara ürünlerimi kabul ettirdim. Biraz da bayan için zor olan bir meslek. En başta toz, evine düzgün temiz kıyafetlerle dönemiyorsun. Burada elin ayağın akşama kadar is oluyor, pas oluyor. Ama güzel bir meslek, ekmek kazandırıyor. Tek sıkıntısı bu mesleği tercih eden genç yok. Çırak, eleman yetiştiremiyoruz. Ben bu işi tek yapmıyorum, 20 tane, 25 tane de bayan arkadaşım var. Onlara evde iş veriyorum, dantel yapacaklarına bu işlerden yapıyorlar harçlıklarını kazanıyorlar. Onlarla birlikte güzelce geçinmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

6-7 yıl ara verdikleri urgancılık işini Şanlıurfa ziyareti sonrasında tekrar yapmaya karar verdiklerini belirten Darendere, "Ben yapamam diye bir şey yoktur. Benim mesleğimde de öyle, yapmak isteyen gelsin öğretirim, yaparız beraber, çalışırız. Rakiptir, şudur budur diye bir şey yok. Bu meslekler unutulmasın, yapılsın yani" ifadelerini kullandı.

"Kadına şiddet olaylarının azalmasını diliyorum"

Son yıllarda artan kadına şiddet olaylarının 8 Mart Kadınlar Günü'nden sonra azalması dileğinde bulunan Darendere, şunları söyledi:

"Kadına şiddet olaylarının azalmasını diliyorum, azalmasından ziyade yok olmasını diliyorum. Ama maalesef bir anda sihirli değnek yok. Yok olmayacağı için azalmasını diliyorum. Kendi büyüttüğümüz çocuklarımız yüzünden bizleri büyüten, dünyaya getiren annelerimizin yetiştirdikleri yüzünden babalar, kardeşler, ağabeyler, herkes, erkeklerin hepsi kadınlara düşman gibi davranıyorlar. Aslında kadınlar olmasa kendileri bir hiç, yoklar. Ama bunu bir türlü anlamıyorlar. Lütfen 8 Mart Kadınlar Günü'nden sonra bu şiddet olaylarını artık hiçbir yerde duymayalım. Bu seneki 8 Mart Kadınlar Günü buna vesile olsun istiyorum."

