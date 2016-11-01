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Kadın ve bebeğe minibüs çarptı

Düzce Öztürkler Kavşağında meydana gelen kazada, minibüsün çarptığı kadın ve bebek yaralandı.

Kadın ve bebeğe minibüs çarptı

01 Kasım 2016 12:34

Alınan bilgilere göre, Bolu istikametinden Sakarya istikametine gitmekte olan Sinan A. idaresindeki 81 BL 933 plakalı minibüs, Öztürkler kavşağına geldiği esnada yolun karşısına geçmek isteyen hala ve bebek arabasındaki yeğenine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın ve bebeğin yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ile emniyet ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadın Ayşe Y. ile yeğeni Yiğit Ç.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, yaralılar Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası minibüs sürücüsü Sinan A. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Etiketler: bebek, düzce, kaza


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