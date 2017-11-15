Diğer
Kategoriler

Kadın yolcunun çantasından bin 475 adet uyuşturucu hap çıktı

Konya’nın Akşehir ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde bir kadın yolcunun çantasından bin 475 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kadın yolcunun çantasından bin 475 adet uyuşturucu hap çıktı

15 Kasım 2017 18:23

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Konya’ya uyuşturucu hap getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmanın ardından Akşehir Otogarında bir yolcu otobüsünü durduran polis ekipleri, yaptıkları aramada Ayten S.’nin (47) çantasında bin 475 adet ecstacy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Ayten S., Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldükten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Cemal Filiz
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç