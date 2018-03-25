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Kadın yolcuyu darp eden şoför hakkında Uber'den açıklama

Atatürk Havalimanı’na gitmek üzere Sarıyer'den Uber’e binen kadın yolcuyu darp ettiği iddia edilen şoför hakkında Uber yetkilileri açıklama yaptı. Açıklamada, “Konuyla ilgili araştırmalarımız tamamlanana kadar sürücü ortağının Uber sistemine erişimi engellenmiştir” denildi.

Kadın yolcuyu darp eden şoför hakkında Uberden açıklama

25 Mart 2018 17:42

Atatürk Havalimanı’na gitmek üzere Sarıyer'den Uber’e binen Birgül E. aracın şoförüyle fiyat konusunda anlaşmazlık yaşamıştı. Çıkan tartışmanın ardından Uber şoförünün kadın yolcuyu darp ettiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili Uber yetkilileri açıklama yaptı. Açıklamada, “Konuyla ilgili araştırmalarımız tamamlanana kadar sürücü ortağının Uber sistemine erişimi engellenmiştir” denildi. 

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Açıklamanın tamamı ise şöyle: “ Bahsi geçen davranış Uber uygulamasında kesinlikle kabul edilemez ve kimsenin başına gelmemesi gereken bir olaydır. Soruşturmalarına destek olmak için yerel emniyet birimleri ile yakinen çalışmaktayız. 

Konuyla ilgili araştırmalarımız tamamlanana kadar sürücü ortağının Uber sistemine erişimi engellenmiştir.
Bahsi geçen davranışlar Uber Topluluk Kuralları’na aykırıdır. 

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Yolcularımızın ve sürücü ortaklarımızın güvenliği bizim en büyük önceliğimizdir. Herhangi bir olay olduğunda yerel emniyet birimleri ile birlikte çalışarak araştırmalarına destek vermekteyiz. 

Uber’in Acil Destek Ekibi dünya genelinde yaşanabilecek olayları veya kazaları takip ederek hemen dönüş sağlamaktadır. 

Uber konuyu hassasiyetle takip etmekte ve konunun aydınlatılması için araştırmalarına destek olmak üzere yerel emniyet birimleriyle çalışmaktadır.”  

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Etiketler: uber

 

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