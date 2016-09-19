Hemşire Ayşegül Terzi'ye otobüste tekme atan ve hakkında basit yaralama suçundan işlem yapılarak serbest bırakılan saldırgan, ikinci kez gözaltına alınmasının ardından tutuklandı. İlk sorgusunda serbest bırakılan zanlı A.Ç. için dün akşam savcılık “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama”, “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçlarından yakalama kararı çıkarılmasına karar vermişti. Savcılığın kararının ardından yeniden gözaltına alınan A.Ç., savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi 2. Sulh ve Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Nöbetçi hakimlikte ifade veren zanlı A.Ç., “Yaptığım eylemi doğru bulmuyorum. Kadının normal giyim tarzı yoktu. Bu da benim manevi duygularımı tahrik etti. Sonuç itibari ile böyle olmasını istemedim” dedi.

Olay günün Kurban Bayramı olduğuna dikkat çeken A.Ç., sorgusunda “Milli ve manevi duygularım üst düzeydeydi. Ülkemizde bazı manevi değerler her gün aşındırılıyor. O gün de öyle bir gündü. Yaptığım eylemi doğru bulmuyorum. Müsbet bulmuyorum. Kadının normal giyim tarzı yoktu. Bu da benim manevi duygularımı tahrik etti. Bir kadının iffetli gözükmesi için en azından kendisini taşıyabileceği normlarda giyinmesi ve pozisyon alması gerekir. Sonuç itibari ile böyle olmasını istemedim. O anki manevi duyguların coşması ile bu harekette bulundum. Orada beni bir takım insanlar tartakladı. Ben daha önce psikolojik tedavi gördüm" ifadelerini kullandı.

Sorgu işleminin ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçlarından tutuklanan A.Ç., Ümraniye Cezaevi'ne gönderildi.

Mustafa Biçer