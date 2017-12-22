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Kadına şiddete karşı berberden anlamlı destek

Şişli'de Ercan Düzenli isimli bir berber, dükkanına astığı 'Bu salonda kadına şiddet uygulayan erkeklere traş yapılmaz' yazısıyla mahalleliden tam destek aldı. Kadına şiddete karşı tepkisini ortaya koyan berber Düzenli, eşinden ve mahalleliden olumlu tepkiler aldığını söyledi.

Kadına şiddete karşı berberden anlamlı destek

22 Aralık 2017 09:32
Kadına şiddete karşı berberden anlamlı destek - Tıkla İzle

Dünyanın her yerinde kadına yapılan şiddete dikkat çekmek için eylemler ve gösteriler yapılmaya devam ediyor. Şişli Kurtuluş Mahallesinde bulunan 32 yaşındaki berber Ercan Düzenli de kadına yönelik şiddete hayır diyenler arasına katıldı. 15 yıllık berber olan Düzenli, dükkanın camına “Bu salonda kadına şiddet uygulayan erkeklere traş yapılmaz” yazısı asarak tepkisini dile getirdi. Sokak arasında bulunan dükkanına astığı yazıyla 1 yıldır kadına şiddete hayır diyerek eşlerine şiddet uygulayan erkekleri traş etmeyen berber, eşinden ve mahalleliden olumlu tepkiler aldı.

“Kadınlar mağdur olmasın”

Kadına şiddet olaylarını televizyondan duyduğunu söyleyen 15 yıllık berber Ercan Düzenli, Bizim de bir farkındalığımız olsun ve konuya bir dikkat çekelim. Bu konuda kadınlar mağdur olmasın diye böyle bir yola başvurduk” diye konuştu.

“Bayanlar gelip tebrik ediyor, fotoğrafını çekiyor”

Yazıyı bir senedir beri astığını ve çevreden gelen tepkilerin olumlu olduğunu söyleyen berber Düzenli, “Kadınlar gelip tebrik ediyor, fotoğrafını çekiyor. 7 senedir evliyim. Eşimde iyi karşıladı gurur duydu. Bizim dükkanımız burada olduğu sürece böyle farkındalıkları göz ardı etmeyeceğiz. Müşterilerde bu konuya çok duyarlı yaklaşıyorlar. Yüzde 95 müşterimizden de olumlu tepkiler alıyoruz. Yüzde 5'de biz traş olamayacak mıyız diye takılıp şakalarda yapıyorlar. Bu yazıyı gören bayanlar çocuklarını getiriyor eşlerine söylüyorlar” şeklinde konuştu.

“Şiddet olmasın kadınlara çok iyi davranılsın”

Şiddetin çok kötü bir şey olduğunu söyleyen 60 yaşındaki mahalle sakini Fatma Subay ise, ”Şiddet olmasın kadınlara çok iyi davranılsın. Ailesine şiddet uygulamasın. Çok güzel berberi destekliyorsunuz. Herkes sizin gibi olur inşallah. Üzüntüden sıkıntıdan haberleri dinleyemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Murat Horoz
 

 

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