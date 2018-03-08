Kadına şiddete karşı ‘Mutlu Aile Güçlü Türkiye’ projesi

Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadına şiddet olaylarına dikkat çeken Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, "Kadına şiddet, toplumun tamamına yapılmış bir şiddettir. Kadına şiddet hiç kimsenin tasvip etmeyeceği, edemeyeceği toplumsal bir sorun haline gelmiştir" dedi.

"2017-2018 yılları arasında 250’den fazla kadın cinayeti işlenmiştir" diyen Ay, kadına yönelik şiddet olaylarını ortadan kaldırmayı amaçlayan ‘Mutlu Aile Güçlü Türkiye’ adıyla yeni bir proje başlatacaklarını söyledi.

Kadına yönelik şiddet istatistikleri hakkında bilgi veren Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay şöyle konuştu: "Şiddet oranları son 7 yılda yüzde 1400, kadın cinayetleri ise son 10 yılda yüzde 400 oranında artmıştır. Her 10 kadından neredeyse 5’i eşinden, birlikte yaşadığı ya da hiç tanımadığı kişilerden fiziksel şiddet görmüştür. 2010 ile 2017 yılları arasında bin 900’den fazla kadın, şiddet gördüğü kişilerce öldürülmüştür. Son bir yılda yani 2017-2018 yılları arasında 250’den fazla kadın cinayeti işlenmiştir".

"Projelerimizle kadına şiddeti ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz"

Kadına şiddeti bitirmeyi amaçlayan projeleri olduğunu ifade eden Ay, "Kadına şiddet, toplumun tamamına yapılmış bir şiddettir. Kadına şiddet hiç kimsenin tasvip etmeyeceği, edemeyeceği toplumsal bir sorun haline gelmiştir. Bu sorunun çözümü de toplumun tamamını ilgilendirmektedir. Bir sivil toplum kuruluşu, Temiz Toplum Derneği olarak kadına yönelik şiddet olaylarını ortadan kaldırmak için çeşitli bilgilendirme ve bilinçlendirme etkinliklerinin de yer alacağı ‘Mutlu Aile Güçlü Türkiye’ projemizi yakında başlatacağız. Bu proje ile kadına yönelik şiddet olaylarını azaltmayı ve sona erdirmeyi amaçlıyoruz. İçerisinde panel, konferans, saha çalışmaları, vaka incelemeleri gibi birçok alanda çalışmalarımız olacak. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyorum" diye konuştu.