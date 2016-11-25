25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete karşı Uluslar arası Mücadele ve Dayanışma günü kapsamında bir grup kadın, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla protesto gösterisi düzenledi. Kadına yönelik şiddete yüzlerine ve üzerilerine sürdükleri renkli boyalarla dikkat çekmek isteyen kadınlar, CHP Şişli ilçe başkanlığı önünde toplandı. Protesto gösterisine katılan şiddet mağduru kadınlar ellerinde “ Sessiz çığlığın sesiyiz”, ” Umut var biz varız”, “Kadına şiddete hayır” yazılı pankartlarla bir süre Halaskargazi caddesi üzerinde kadına şiddeti protesto etti. Eyleme katılan kadınlar şiddete dikkat çekmek için mavi eldiven taktılar. Ardından yüzlerine yaptıkları makyajla şiddet gören kadınları temsil eden kadınlar eyleme katıldı. Simgesel olarak da gelinliği andıran beyaz elbise üzerine kırmızı ve mor renklerle şiddetin boyutları sergilendi. Kadınlar rengarenk boyalarla yüzlerini ve üzerilerini boyayarak kadına karşı şiddeti protesto etti.

Gül Göktepe de kadınların cinsel obje olarak görülmesi ve ikincil duruma düşürülmesini eleştirerek, “Kadının cinsel obje ve ikinci planda olmasına dur demek istiyoruz. Ellerimizdeki mavi eldivenler ’Kadına Şiddete Dur’ dediğimizin simgesi” dedi.

“CİNAYETLERE KURBAN EDİLEN KADINLAR ADINA BU YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Kadınların şiddet kurbanı olduğunu ve bunun önüne geçilmesi gerektiğini belirten Gül Çicek Bekir ise “Biz kadınları döverek, zulmederek, ırzına geçerek, cinayetlere kurban edinilen kadınlar adına bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Kadınların cinayetine dur diyoruz”şeklinde konuştu.