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Kadına yönelik şiddet protesto edildi

İstanbul Kadıköy’de bir araya gelen kadınlar, kadına yönelik şiddeti protesto etti. Kadına yönelik şiddet sırasında hayatını kaybedenlerin yakınları, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Kadına yönelik şiddet protesto edildi

27 Kasım 2016 17:38

Kadıköy’de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle bir araya gelen kadınlar, kadına yönelik şiddeti protesto etti. Kadıköy Beşiktaş İskelesi önünde toplanarak “Laiklik ve özgürlüğümüzden vazgeçmeyeceğiz, kadın ve çocuk düşmanlarına karşı direneceğiz” yazılı pankart açan kadınlar, yaşanan şiddet olayları sırasında hayatını kaybeden kadınların fotoğraflarını taşıdı. Türkiye’nin farklı yerlerinde hayatını kaybeden kadınların yakınları da eyleme destek verdi. Eylemde konuşan mağdur yakını Çiğdem Evcil, “Bizler kadın olarak bu ülkede varız. Var oldukça bu mücadeleye devam edeceğiz. Bugün çok kötü bir durumda geldim buraya. Ben kız kardeşimin katilinden mektup aldım. Ve aynı kaderi sende paylaşacaksın diyor. Bunu burada ilk defa açıklıyorum. Korkuyor muyum, hayır korkmuyorum. Çünkü Muhterem korkmadan öldü. Bende korkmuyorum. Bu uğurda can vereceksem vermeye hazırım” dedi.

"DELİ RAPORU ALMAK İÇİN HASTANELERDE YATIYOR"

Eşi tarafından öldürülen Halide Özpolat’ın kızı Zekiye Kaya ise, “Annem 7 ay önce vahşi bir şekilde canice öldürüldü. Babam demek istemiyorum annemin katili diyorum. Vahşi bir şekilde öldürüldü. Annemin çene kemiklerini yerden topladım. Yüzünü darmaduman etmişti ve annem bunu hak etmiyordu. 7 aydır hapse bile girmedi. Deli raporu almak için hastanelerde yatıyor. Ben bu adaletsizliği artık durdurun diyorum. Cezasını çeksin istiyorum” şeklinde konuştu.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Başkanı Gülsüm Kav ise, kadın cinayetlerini durdurmak için çalıştıkları gibi çocukların da örselenmemesi için mücadele edeceklerini dile getirdi.

Mağdur yakınları konuşma sırasında duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadı. Eylemin sonunda hayatını kaybeden kadınlar için gökyüzüne balon bırakıldı.

Etiketler: kadına şiddet


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