Diğer
Kategoriler

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı sona erdi

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Aydın İl Eylem Planı Çalıştayı sona erdi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı sona erdi

02 Şubat 2018 04:28

Aile ve Sosyal Politikalar Aydın İl Müdürlüğü tarafından Kuşadası Sea Light Otel’de düzenlenen ve 3 gün süren çalıştayın son günündeki kapanış törenine Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de katıldı. 

3 gün süren çalıştayın kapanış törenin de konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Aydın İl Müdürü Seyfi Bozçelik, “ 3 gün boyunca süren yaptı sonunda kadına yönelik şiddette yol haritasın çıkardık. Kadın Hakları Komisyonumuz başta olmak üzere üç gündür bu çalıştaya katkı sunan, emek veren herkese teşekkür ediyorum “ dedi. Daha sonra konuşan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise kadına yönelik şiddetle mücadele çalıştayının çok verimli geçtiğini belirterek, “ Amacımız kadına yönelik şiddetle mücadelede Aydın ilimizin eylem planını ortaya çıkarmaktı. Çok başarılı sonuçlar alındı. Çalıştayda emeği geçer herkesi tek tek kutluyorum “ diye konuştu. Konuşmaların ardından Vali Köşger tarafından çalıştayın modörötörlüğünü üstlenen Şengül Yiğit ile çalıştayda sunum yapanlara katkılarından dolayı plaket verildi. 

Zafer Hacısalihoğlu

Etiketler: Aydın il eylem planı, kadına yönelik şiddet

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç