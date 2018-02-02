Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı sona erdi

Aile ve Sosyal Politikalar Aydın İl Müdürlüğü tarafından Kuşadası Sea Light Otel’de düzenlenen ve 3 gün süren çalıştayın son günündeki kapanış törenine Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de katıldı.

3 gün süren çalıştayın kapanış törenin de konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Aydın İl Müdürü Seyfi Bozçelik, “ 3 gün boyunca süren yaptı sonunda kadına yönelik şiddette yol haritasın çıkardık. Kadın Hakları Komisyonumuz başta olmak üzere üç gündür bu çalıştaya katkı sunan, emek veren herkese teşekkür ediyorum “ dedi. Daha sonra konuşan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise kadına yönelik şiddetle mücadele çalıştayının çok verimli geçtiğini belirterek, “ Amacımız kadına yönelik şiddetle mücadelede Aydın ilimizin eylem planını ortaya çıkarmaktı. Çok başarılı sonuçlar alındı. Çalıştayda emeği geçer herkesi tek tek kutluyorum “ diye konuştu. Konuşmaların ardından Vali Köşger tarafından çalıştayın modörötörlüğünü üstlenen Şengül Yiğit ile çalıştayda sunum yapanlara katkılarından dolayı plaket verildi.

Zafer Hacısalihoğlu