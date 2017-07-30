Kadınhanı’nın 35 yıllık su ihtiyacını giderecek grup suyu tamamlandı

İlçe merkezleri ve mahallelerde sağlıklı ve kesintisiz su hizmeti için yürüttüğü çalışmalara devam eden Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, 26 yerleşim birimini kapsayan Kadınhanı Grup Suyu Projesi’nin yapımını tamamladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, ilçe ve mahallelerde sağlıklı ve kesintisiz su ihtiyaçlarını aciliyet sırasına göre giderdiklerini belirterek, Kadınhanı ilçesinde yürüttükleri grup suyu çalışmalarının sona erdiğini, proje sayesinde 26 yerleşim biriminin su hasretine son verildiğini belirtti.

Projeye ihtiyaç duyulmasının nedenleri



Toplam 137 bin metre uzunluğundaki grup suyu projesiyle mahallelerin sağlıklı, güvenilir ve kesintisiz su hizmetine kavuştuğunu kaydeden Başkan Akyürek, “Proje kapsamında söz konusu yerleşim yerlerinin bir kısmı yaklaşık 15 yıl önce aktif olan Bakırpınar Grup Suyu’ndan su almışlar. Ancak, Bakırpınar Grup Suyu işletmede yaşanan sorunlar nedeniyle sonlandırılmış. Daha sonra her yerleşim yerinde kuyular açılarak su sorunu çözülmeye çalışılmış. Kuyuların içme suyu kalitesi oldukça düşük olduğundan, buralarda yaşayan vatandaşlarımız içme suyu ihtiyacını en yakın ilçe merkezlerinden su getirerek çözmeye başlamış. Bu sorunlar göz önünde bulundurularak Kadınhanı Grup Suyu Projesi’nin yapılmasına karar verilmiştir” şeklinde konuştu.

35 yıl boyunca kesintisiz hizmet verecek



Nüfuslar ve hayvan sayıları dikkate alınarak değerlendirilen yerleşim yerlerinin mevcut içme suyu ihtiyaçlarının 119 litre/saniye, 35 yıllık içme suyu ihtiyaçlarının ise 194 litre/saniye olarak belirlendiğini dile getiren Başkan Akyürek, “Büyükşehir Yasası ile KOSKİ Genel Müdürlüğümüz, atıl hale gelen Bakırpınar kaynağını tekrar aktif hale getirmiştir. Böylece tatlı suya eşdeğer, nitelikli kaynak suyunu kuyuların bulunduğu yerin yakınındaki tepenin en yüksek noktasına inşası yapılan 5 bin metreküplük depodan tüm yerleşim yerlerine cazibeyle ulaştırmaya başladı. Suyun depoya iletilmesi amacıyla bir de terfi hattı yapan KOSKİ Genel Müdürlüğümüz, Kadınhanı Grup Suyu Projesi ile mahallelerimizi hem kaliteli hem de kesintisiz suya kavuşturmuş oldu” ifadelerini kullandı.

Güzergah toplam uzunluğu 137 kilometre



Toplam güzergah uzunluğu 137 bin metre olan Kadınhanı Grup Suyu Projesi kapsamında; Kadınhanı ilçesi merkez mahalleler ile Küçükkuyu, Kızılkuyu, Kabacalı, Karahisarlı, Kökez, Karayürüklü, Bayramlı, Pusat, Hacımehmetli, Kolukısa, Atlantı, Mahmudiye, Çavdar, Kurthasanlı, Hacıpirli, Afşarlı, Konurören, Karakurtlu, Yaylayaka, Tosunoğlu, Kamışlıöz mahalleleri, Sarayönü ilçesi merkez mahalleleri, Gözlü ve Yenicekaya mahalleleri, Ilgın ilçesine bağlı Düğer Mahallesi yer alıyor.